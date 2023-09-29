Новый образ ждет тебя! Календарь стрижек на октябрь 2023 — благоприятные дни

Уход за собой доставляет не только удовольствие, но и пользу. Регулярное обновление волос может укрепить их и ускорить рост.
Кроме этого, новая стрижка или покраска поднимают настроение и придают уверенность. Мы расскажем, какие даты в октябре 2023 года лучше всего подойдут для стрижки.
За месяц спутник Земли проходит разные фазы. Эти фазы Луны влияют на живые организмы, они могут влиять на наше самочувствие, поведение, рост растений и т.д.
Также фазы Луны влияют на рост волос. Поэтому многие выбирают дать стрижки в соответствии с фазами Луны.
Чтобы изменять образ — стричься или красить волосы, нужно подобрать удачные дни. В октябре 2023 года много благоприятных дней для манипуляций с волосами.
Благоприятные дни: 4, 11, 13, 18, 24-26 октября.
Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23 октября.
В этот день можно завить волосы или покрасить их, однако нужно прислушиваться к советам мастера.
Этот день благоприятный день для всех экспериментов. Потому смело можешь изменять свой образ.
В этот день лучше уделить внимание домашнему уходу за волосами.
Этот день подходит, чтобы выкрасить волосы в натуральные оттенки.
В этот день удели внимание процедурам по уходу за волосами. Посети парикмахерскую и укрепи свои локоны.
Прекрасное время, чтобы обновить длину своих волос или полностью изменить стрижку и состричь лишнее.
В этот день лучше не делать химические процедуры, можно подстричь кончики или сделать новую стрижку.
Чтобы изменить цвет волос, необязательно ходить в парикмахерскую. Ранее мы рассказывали, как покрасить волосы дома самостоятельно.
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