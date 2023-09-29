Новый образ ждет тебя! Календарь стрижек на октябрь 2023 — благоприятные дни

Уход за собой доставляет не только удовольствие, но и пользу. Регулярное обновление волос может укрепить их и ускорить рост.

Кроме этого, новая стрижка или покраска поднимают настроение и придают уверенность. Мы расскажем, какие даты в октябре 2023 года лучше всего подойдут для стрижки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 года: удачные и неудачные дни для процедур

За месяц спутник Земли проходит разные фазы. Эти фазы Луны влияют на живые организмы, они могут влиять на наше самочувствие, поведение, рост растений и т.д.

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Также фазы Луны влияют на рост волос. Поэтому многие выбирают дать стрижки в соответствии с фазами Луны.

Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая Луна: 1-14, 30-31 октября.

Новая Луна: 15 октября.

Растущая Луна: 16-28 октября.

Полнолуние: 29 октября.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023

Чтобы изменять образ — стричься или красить волосы, нужно подобрать удачные дни. В октябре 2023 года много благоприятных дней для манипуляций с волосами.

Благоприятные дни: 4, 11, 13, 18, 24-26 октября.

Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23 октября.

Удачные даты для обновления волос в октябре 2023

4 октября

В этот день можно завить волосы или покрасить их, однако нужно прислушиваться к советам мастера.

11 октября

Этот день благоприятный день для всех экспериментов. Потому смело можешь изменять свой образ.

13 октября

В этот день лучше уделить внимание домашнему уходу за волосами.

18 октября

Этот день подходит, чтобы выкрасить волосы в натуральные оттенки.

24 октября

В этот день удели внимание процедурам по уходу за волосами. Посети парикмахерскую и укрепи свои локоны.

25 октября

Прекрасное время, чтобы обновить длину своих волос или полностью изменить стрижку и состричь лишнее.

26 октября

В этот день лучше не делать химические процедуры, можно подстричь кончики или сделать новую стрижку.

Чтобы изменить цвет волос, необязательно ходить в парикмахерскую. Ранее мы рассказывали, как покрасить волосы дома самостоятельно.

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