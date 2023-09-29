Новий образ чекає на тебе! Календар стрижок на жовтень 2023 — сприятливі дні

Догляд за собою приносить не лише задоволення, а й користь. Регулярне оновлення волосся може зміцнити його та прискорити ріст.

Крім цього, нова стрижка чи фарбування підіймають настрій та додають впевненості. Ми розповімо, які дати у жовтні 2023 найкраще підійдуть для стрижки.

Місячний календар стрижок на жовтень 2023: вдалі та невдалі дні для процедур

За місяць супутник Землі проходить різні фази. Ці фази Місяця впливають на живі організми, вони можуть впливати на наше самопочуття, поведінку, ріст рослин тощо.

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Також фази Місяця впливають на ріст волосся. Тому багато людей вибирають дати стрижки відповідно до фаз Місяця.

Фази Місяця у жовтні 2023

Місяць, що спадає: 1-14, 30-31 жовтня.

Новий Місяць: 15 жовтня.

Місяць, що зростає: 16-28 жовтня.

Повня: 29 жовтня.

Місячний календар стрижок на жовтень 2023

Щоб змінювати образ — стригтися чи фарбувати волосся, треба підібрати вдалі дні. У жовтні 2023 багато сприятливих днів для маніпуляцій з волоссям.

Сприятливі дні: 4, 11, 13, 18, 24-26 жовтня.

Несприятливі дні: 2,3, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23 жовтня.

Вдалі дати для оновлення волосся у жовтні 2023

4 жовтня

У цей день можна завити волосся або пофарбувати його, однак треба дослухатися до порад майстра.

11 жовтня

Цей день сприятливий день для всіх експериментів. Тому сміливо можеш змінювати свій образ.

13 жовтня

У цей день краще приділити увагу домашньому догляду за волоссям.

18 жовтня

Цей день підходить, щоб пофарбувати волосся в натуральні відтінки.

24 жовтня



Цього дня приділи увагу процедурам по догляду за волоссям. Відвідай перукарню та зміцни свої локони.

25 жовтня



Чудовий час, щоб оновити довжину свого волосся або повністю змінити стрижку та зістригти зайве.

26 жовтня



У цей день краще не робити хімічних процедур, можна підстригти кінчики чи зробити нову стрижку.

Щоб змінити колір волосся необов’язково ходити у перукарню. Раніше ми розповідали, як пофарбувати волосся вдома самостійно.

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