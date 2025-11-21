Лунный календарь стрижек на декабрь 2025: когда лучше стричь и красить волосы

Скоро Новый год, а это ой как побуждает к переменам. Очень хочется встретить праздник не только со свежими планами, но и в новом образе, со стильной прической.
Но необязательно делать все процедуры именно накануне праздников. Если ты подчиняешь свой уход за волосами ритму природы, а именно — фазам Луны, результаты точно будут лучше.
Больше о благоприятных и не очень благоприятных днях для стрижки и окрашивания в декабре 2025 — в материале.
Когда в декабре 2025 стричь волосы — ориентируемся на фазы Луны
Как работает лунный календарь стрижек? Луна влияет на энергию всего живого, в том числе — нашего тела.
Подстриженные на Луну, которая растет, волосы восстанавливаются быстрее и становятся гуще. Когда Луна убывает — стрижки помогают замедлить рост, а окрашивание и результаты лечебных процедур держатся дольше.
Так что стрижку на декабрь 2025 года можно планировать не хаотично, а распределяя процедуры ухода по фазам Луны.
Фазы Луны в декабре 2025
-
Растущая Луна: 1–4 декабря и 21–31 декабря.
-
Полнолуние: 5 декабря.
-
Убывающая Луна: 6–19 декабря.
-
Новолуние: 20 декабря.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года: советы по уходу за волосами
-
Растущая Луна (1–4, 21–31 числа)
Это период активного роста волос. Стрижки в эти дни способствуют усилению их густоты и быстрому отрастанию.
Прекрасное время для смелых изменений, окрашивания яркими и насыщенными цветами, а также для дополнительных восстановительных процедур.
-
Полнолуние (5 числа)
Пиковый энергетический момент месяца. Волосы становятся более чувствительными, стрижки в этот день могут повышать их ломкость, поэтому радикальные изменения лучше отложить.
-
Убывающая Луна (6–19 числа)
Идеальное время для закрепления результатов, лечебных процедур, масок для восстановления и укрепления волос.
Стрижки на убывающую Луну замедляют рост волос — что хорошо, если хочешь сохранить прическу надолго. Окрашивание также держится долго.
-
Новолуние (20 числа)
Прекрасный момент для начала нового цикла ухода. Восстановительные процедуры и маски будут более эффективными, стрижка умеренно стимулирует волосы, но их рост будет медленным.
Наиболее благоприятные дни для ухода за волосами в декабре 2025
-
Стрижка для роста и улучшения густоты волос: 1–4, 21–24, 28–31.
-
Стрижка для замедления роста и закрепления формы: 6–19.
-
Окрашивание для насыщенного и долговременного цвета: 1–4, 6–19, 21–31.
-
Восстановительные маски и лечебные процедуры: 6–19, 20 декабря (Новолуние), 21–31 декабря.
Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания в декабре 2025
Любые кардинальные изменения нежелательны 5 декабря (Полнолуние) — волосы становятся более ломкими.
Окрашивание: 5 декабря — лучше отложить на день-два после Полнолуния, чтобы не пересушить волосы.
Читай также, что делать, если волосы электризуются: методы борьбы от опытного парикмахера.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!