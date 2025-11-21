Стиль жизни Здоровье и красота

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025: когда лучше стричь и красить волосы

Ольга Петухова, редактор сайта 21 ноября 2025, 14:13 3 мин.
календарь стрижек декабрь 2025
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь