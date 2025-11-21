Лунный календарь стрижек на декабрь 2025: когда лучше стричь и красить волосы

Скоро Новый год, а это ой как побуждает к переменам. Очень хочется встретить праздник не только со свежими планами, но и в новом образе, со стильной прической.

Но необязательно делать все процедуры именно накануне праздников. Если ты подчиняешь свой уход за волосами ритму природы, а именно — фазам Луны, результаты точно будут лучше.

Больше о благоприятных и не очень благоприятных днях для стрижки и окрашивания в декабре 2025 — в материале.

Когда в декабре 2025 стричь волосы — ориентируемся на фазы Луны

Как работает лунный календарь стрижек? Луна влияет на энергию всего живого, в том числе — нашего тела.

Подстриженные на Луну, которая растет, волосы восстанавливаются быстрее и становятся гуще. Когда Луна убывает — стрижки помогают замедлить рост, а окрашивание и результаты лечебных процедур держатся дольше.

Так что стрижку на декабрь 2025 года можно планировать не хаотично, а распределяя процедуры ухода по фазам Луны.

Фазы Луны в декабре 2025

Растущая Луна : 1–4 декабря и 21–31 декабря.

Полнолуние : 5 декабря.

Убывающая Луна : 6–19 декабря.

Новолуние: 20 декабря.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 года: советы по уходу за волосами

Растущая Луна (1–4, 21–31 числа)

Это период активного роста волос. Стрижки в эти дни способствуют усилению их густоты и быстрому отрастанию.

Прекрасное время для смелых изменений, окрашивания яркими и насыщенными цветами, а также для дополнительных восстановительных процедур.

Полнолуние (5 числа)

Пиковый энергетический момент месяца. Волосы становятся более чувствительными, стрижки в этот день могут повышать их ломкость, поэтому радикальные изменения лучше отложить.

Убывающая Луна (6–19 числа)

Идеальное время для закрепления результатов, лечебных процедур, масок для восстановления и укрепления волос.

Стрижки на убывающую Луну замедляют рост волос — что хорошо, если хочешь сохранить прическу надолго. Окрашивание также держится долго.

Новолуние (20 числа)

Прекрасный момент для начала нового цикла ухода. Восстановительные процедуры и маски будут более эффективными, стрижка умеренно стимулирует волосы, но их рост будет медленным.

Наиболее благоприятные дни для ухода за волосами в декабре 2025

Стрижка для роста и улучшения густоты волос : 1–4, 21–24, 28–31.

Стрижка для замедления роста и закрепления формы : 6–19.

Окрашивание для насыщенного и долговременного цвета : 1–4, 6–19, 21–31.

Восстановительные маски и лечебные процедуры: 6–19, 20 декабря (Новолуние), 21–31 декабря.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания в декабре 2025

Любые кардинальные изменения нежелательны 5 декабря (Полнолуние) — волосы становятся более ломкими.

Окрашивание: 5 декабря — лучше отложить на день-два после Полнолуния, чтобы не пересушить волосы.

Читай также, что делать, если волосы электризуются: методы борьбы от опытного парикмахера.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!