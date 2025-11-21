Місячний календар стрижок на грудень 2025: коли краще стригти та фарбувати волосся

Незабаром Новий рік, а це ой як спонукає до змін. Дуже хочеться зустріти свято не лише зі свіжими планами, а й у новому образі, зі стильною зачіскою.

Та не обов’язково робити всі процедури саме напередодні свят. Якщо ти підпорядкуєш свій догляд за волоссям ритму природи, а саме — фазам Місяця, результати точно будуть кращими.

Більше про сприятливі та не дуже сприятливі дні для стрижки та фарбування у грудні 2025 — у матеріалі.

Коли у грудні 2025 стригти волосся — орієнтуємось на фази Місяця

Як працює місячний календар стрижок? Місяць впливає на енергію усього живого, в тому числі — нашого тіла.

Підстрижене на Місяць, що росте, волосся відновлюється швидше та стає густішим. Коли Місяць спадає — стрижки допомагають уповільнити ріст, а фарбування та результат лікувальних процедур тримаються довше.

Тож стрижку на грудень 2025 року можна планувати не хаотично, а розподіливши процедури догляду по фазах Місяця.

Фази Місяця у грудні 2025

Місяць, що зростає : 1-4 грудня і 21-31 грудня.

Повня : 5 грудня.

Місяць, що спадає : 6-19 грудня.

Молодик: 20 грудня.

Місячний календар стрижок на грудень 2025 року: поради щодо догляду за волоссям

Місяць, що зростає (1–4, 21–31 числа)

Це період активного росту волосся. Стрижки в ці дні сприяють посиленню його густоти і швидкому відростанню.

Чудовий час для сміливих змін, фарбування яскравими та насиченими кольорами, а також для додаткових відновлювальних процедур.

Повня (5 числа)

Піковий енергетичний момент місяця. Волосся стає більш чутливим, стрижки в цей день можуть підвищувати його ламкість, тому радикальні зміни краще відкласти.

Місяць, що спадає (6–19 числа)

Ідеальний час для закріплення результатів, лікувальних процедур, масок для відновлення і зміцнення волосся.

Стрижки на Місяць, що спадає, уповільнюють його ріст — що добре, якщо хочеш зберегти зачіску надовше. Фарбування також тримається довгий час.

Новий Місяць (20 числа)

Чудовий момент для початку нового циклу догляду. Відновлювальні процедури та маски будуть більш ефективними, стрижка помірно стимулює волосся, але його ріст буде повільним.

Найбільш сприятливі дні для догляду за волоссям у грудні 2025

Стрижка для росту та покращення густоти волосся : 1-4, 21-24, 28-31.

Стрижка для уповільнення росту та закріплення форми : 6-19.

Фарбування для насиченого і довготривалого кольору : 1-4, 6-19, 21-31.

Відновлювальні маски та лікувальні процедури: 6-19, 20 грудня (Новий Місяць), 21-31 грудня.

Несприятливі для стрижки та фарбування дні у грудні 2025

Будь-які кардинальні зміни небажані 5 грудня (Повня) — волосся стає більш ламким.

Фарбування: 5 грудня — краще відкласти на день-два після Повні, щоб не пересушити волосся.

