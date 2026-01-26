Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: точные даты для лучшего ухода за волосами

Луна влияет на рост волос и может способствовать улучшению их состояния, но при определённых условиях — уход за волосами должен идти в соответствии с фазами спутника Солнца.

Для красоты и здоровья, для создания идеальной причёски используй лунный календарь стрижек — узнай наиболее благоприятные и неблагоприятные для парикмахерской дни.

Когда в феврале 2026 лучше стричь волосы: планируем дни по фазам Луны

Полнолуние считают периодом максимальной энергии, когда волосы активны, а организм хорошо реагирует на изменения. В это время можно делать стрижку для укрепления и восстановления структуры волос, интенсивно лечить их, решиться на сильное кардинальное окрашивание.

Убывающая Луна — лучшее время для лёгких изменений и процедур, которые помогают убрать лишнее. Можно смело стричь секущиеся кончики, провести пилинги, глубокое очищение кожи головы.

Новолуние является самым слабым периодом энергии, когда волосы наименее активны. Оно подходит для плановых процедур, подпитки и увлажнения, восстановления после окрашивания.

Растущая Луна определяет лучшее время для стимуляции роста волос и кардинальных изменений. Можно решиться на стрижку для лучшего роста, окрашивание (если хочешь изменить имидж — результат будет живым, насыщенным), на оздоровительные процедуры — массаж, масла для роста.

Фазы Луны в феврале 2026 года

Полнолуние – 1, 2, 3 числа

Убывающая Луна – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новолуние – 16, 17, 18, 19 числа

Растущая Луна – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания в феврале 2026 года

Благоприятные дни для стрижки (укрепление, рост, форма)

1, 2, 3 февраля (Полнолуние — для восстановления, кардинальных стрижек)

4-7 (Убывающая — для срезания секущихся кончиков)

20–23 (Растущая — для стимуляции роста)

24–28 (Растущая — для изменения образа и восстановления)

Благоприятные дни для окрашивания (дадут стойкость цвета, насыщенность)

8-11 февраля (Убывающая — цвет держится дольше)

24-26 (Растущая — насыщенный, живой цвет)

1-3 (Полнолуние — подходит для сильных окрашиваний, но лучше не в первый день)

Благоприятные дни для ухода (маски, лечение, восстановление)

1-3 февраля (Полнолуние — интенсивные восстановительные процедуры)

12-15 (Убывающая — очищение, восстановление структуры)

16-19 (Новолуние — увлажнение, щадящие процедуры)

27-28 (Растущая — усиливающие процедуры для роста)

Неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания в феврале 2026

Неблагоприятные дни для стрижки

16-19 февраля (Новолуние — волосы уставшие, лучше не делать радикальных изменений)

8-11 (Убывающая — стрижка возможна, но не для стимуляции роста)

Неблагоприятные дни для окрашивания

16-19 февраля (Новолуние — цвет может лечь неровно или быстрее смываться)

4-7 (Убывающая — окрашивание будет стойким, но не очень ярким)

1 (Полнолуние — первый день может быть опасным для кожи головы)

Неблагоприятные дни для ухода

4-7 февраля (Убывающая — не лучшее время для агрессивных процедур)

16-19 (Новолуние — только щадящие, без агрессии).

