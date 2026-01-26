Місячний календар стрижок на лютий 2026 року: точні дати для найкращого догляду за волоссям

Місяць впливає на ріст волосся і може сприяти покращенню його стану, але за певних умов – догляд за волоссям має йти відповідно до фаз супутника Сонця.

Для краси і здоров’я, для створення ідеальної зачіски використовуй місячний календар стрижок – дізнайся найбільш сприятливі і не сприятливі для перукарні дні.

Коли у лютому 2026 краще стригти волосся: плануємо дні за фазами Місяця

Повню вважають періодом максимальної енергії, коли волосся активне, а організм добре реагує на зміни. В цей час можна робити стрижку для зміцнення та відновлення структури волосся, інтенсивно лікувати його, наважитися на сильне кардинальне фарбування.

Спадний Місяць — найкращий час для легких змін і процедур, які допомагають прибрати зайве. Можна сміливо стригти посічені кінчики, провести пілінги, глибоке очищення шкіри голови.

Новий Місяць є найслабшим періодом енергії, коли волосся найменш активне. Він підходить для планових процедур, підживлення та зволоження, відновлення після фарбування.

Зростаючий Місяць визначає найкращий час для стимуляції росту волосся та кардинальних змін. Можна наважитися на стрижку для кращого росту, фарбування (якщо хочеш змінити імідж — результат буде живий, насичений), на оздоровчі процедури — масаж, масла для росту.

Фази Місяця у лютому 2026 року

Повня – 1, 2, 3 числа

Спадний Місяць – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 числа

Новий Місяць – 16, 17, 18, 19 числа

Зростаючий Місяць – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 числа

Сприятливі дні для стрижок і фарбування у лютому 2026 року

Сприятливі дні для стрижки (зміцнення, ріст, форма)

1, 2, 3 лютого (Повня — для відновлення, кардинальних стрижок)

4-7 (Спадний — для зрізання посічених кінчиків)

20–23 (Зростаючий — для стимуляція росту)

24–28 (Зростаючий — для зміни образу і відновлення)

Сприятливі дні для фарбування (дадуть стійкість кольору, насиченість)

8-11 лютого (Спадний — колір тримається довше)

24-26 (Зростаючий — насичений, живий колір)

1-3 (Повний — підходить для сильних фарбувань, але краще не в перший день)

Сприятливі дні для догляду (маски, лікування, відновлення)

1-3 лютого (Повня — інтенсивні відновлювальні процедури)

12-15 (Спадний — очищення, відновлення структури)

16-19 (Новий — зволоження, щадні процедури)

27-28 (Зростаючий — підсилюючі процедури для росту)

Несприятливі дні для стрижок і фарбування у лютому 2026

Несприятливі дні для стрижки

16-19 лютого (Новий Місяць — волосся “втомлене”, краще не робити радикальних змін)

8-11 (Спадний — стрижка можлива, але не для стимуляції росту)

Несприятливі дні для фарбування

16-19 лютого (Новий Місяць — колір може лягти нерівно або швидше змиватися)

4-7 (Спадний — фарбування буде стійке, але не дуже яскраве)

1 (Повня— перший день може бути небезпечним для шкіри голови)

Несприятливі дні для догляду

4-7 лютого (Спадний — не найкращий час для агресивних процедур)

16-19 (Новий — тільки щадні, без агресії).

