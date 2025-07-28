Лунный календарь стрижек и окрашивания: удачные дни для процедур в августе 2025

Фото Unsplash Август — последний месяц-испытание для наших волос. То аномальная жара, то сильные дожди могут повлиять на его цвет и качество! Поэтому не забывай о поддерживающих стрижках, окрашивании и уходовых процедурах. В нашем материале рассказываем о благоприятных днях для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю на август 2025. Узнавай, в какой день лучше сходить в салон! Как влияет Луна на рост волос На самом деле нет никаких научных исследований и убеждений, что фазы Луны могут влиять на рост волос, а стрижка в определенный день на то, что они будут отрастать лучше и быстрее. Издавна люди верят в то, что не раз сбывалось. Так что такие устоявшиеся верования дошли и до нас. Несмотря на то, что стрижкой в конкретный лунный день нельзя себе навредить и глобально изменить что-то в худшую сторону, стрижки по лунному календарю пользуются популярностью и сейчас. Многие женщины и мужчины считают, что стрижка именно в конкретный день лунного календаря может повлиять на их богатство, карьеру, здоровье или другие сферы жизни. Пусть так! Рассказываем о фазах Луны в августе. Фазы Луны в августе 2025 1-8, 24-31 августа — растущая Луна; 9 августа — полнолуние; 10-22 августа — спадающая Луна; 23 августа — новолуние. Лунный календарь стрижек на август 2025: благоприятные дни В соответствии с фазами Луны и ее положениями, лучшими днями в августе 2025 для новой стрижки станут: 8-9, 14-16, 25-26 августа. Попробуй записаться именно на эти даты к мастеру. Это касается как стрижки кончиков, так и кардинального изменения своей прически.В эти дни смело записывайся на все процедуры, которые хотелось совершить. На пользу пойдут стрижки кончиков, филирование челки и длины. Волосы, подстриженные в период роста Луны, порадуют тебя результатом. Денежная стрижка в августе должна проводиться в следующие числа: 2, 4, 14, 25 и 30 августа. В эти дни процедура подстригания волос может привлечь к тебе финансовое облегчение. Кроме стрижки, можно так ухаживать за волосами в августе 2025: Маски для питания волос. Использование сывороток. Процедуры, направленные на очищение кожи головы. Мезотерапия. Маски для укрепления волос. Читать по теме Модный цвет волос 2025: какие оттенки в тренде Рассказываем, какие техники покраски модны в этом сезоне. Неудачные дни для стрижки волос в августе Наиболее неблагоприятными для стрижки волос в августе 2025 года по лунному календарю будут следующие даты: 4, 18-19 августа. Старайся избегать процедур с волосами в эти дни, чтобы не испортить их состояние еще больше. Также не стоит проводить стрижку в полную Луну, 9 августа. В эти дни не стоит также проводить тяжелые и дорогостоящие процедуры, чтобы не иметь чувства, что деньги были потрачены зря. Тем более не рискуй с окрашиванием и мезотерапией. Лучшие дни для окрашивания волос в августе 2025 Лучшими лунными днями для окрашивания волос будут 6-8, 14-16, 20, 22, 25-26, 30 августа. Цвет может хорошо взяться и долго носиться. Эти дни подойдут для тонирования, окрашивания, маскирования седины, мелирования. Неблагоприятные дни для окрашивания волос Лучше не записываться на окрашивание волос 3, 19 и 28-29 августа, согласно лунному календарю. Окрашивание в эти дни может не подарить тебе желаемого результата и наоборот испортить настроение. Не экспериментируй с красками, химией и средствами для волос в эти дни, чтобы не повредить их. Лучше записаться на уходовые процедуры в другой день. Также традиционно неблагоприятным для изменений является полнолуние. Полнолуние приходится на 9 августа. Седые волосы — проблема, которая молодеет. У некоторых волосы начинают седеть еще с подростковых лет! Какие продукты замедляют рост седых волос? Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Волосы, Лунный календарь Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter