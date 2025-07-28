Лунный календарь стрижек и окрашивания: удачные дни для процедур в августе 2025

Август — последний месяц-испытание для наших волос. То аномальная жара, то сильные дожди могут повлиять на его цвет и качество! Поэтому не забывай о поддерживающих стрижках, окрашивании и уходовых процедурах.

В нашем материале рассказываем о благоприятных днях для стрижки и окрашивания волос по лунному календарю на август 2025. Узнавай, в какой день лучше сходить в салон!

Как влияет Луна на рост волос

На самом деле нет никаких научных исследований и убеждений, что фазы Луны могут влиять на рост волос, а стрижка в определенный день на то, что они будут отрастать лучше и быстрее.

Издавна люди верят в то, что не раз сбывалось. Так что такие устоявшиеся верования дошли и до нас. Несмотря на то, что стрижкой в конкретный лунный день нельзя себе навредить и глобально изменить что-то в худшую сторону, стрижки по лунному календарю пользуются популярностью и сейчас.

Многие женщины и мужчины считают, что стрижка именно в конкретный день лунного календаря может повлиять на их богатство, карьеру, здоровье или другие сферы жизни. Пусть так! Рассказываем о фазах Луны в августе.

Фазы Луны в августе 2025

1-8, 24-31 августа — растущая Луна;

растущая Луна; 9 августа — полнолуние;

полнолуние; 10-22 августа — спадающая Луна;

спадающая Луна; 23 августа — новолуние.

Лунный календарь стрижек на август 2025: благоприятные дни

В соответствии с фазами Луны и ее положениями, лучшими днями в августе 2025 для новой стрижки станут: 8-9, 14-16, 25-26 августа. Попробуй записаться именно на эти даты к мастеру. Это касается как стрижки кончиков, так и кардинального изменения своей прически.

В эти дни смело записывайся на все процедуры, которые хотелось совершить. На пользу пойдут стрижки кончиков, филирование челки и длины. Волосы, подстриженные в период роста Луны, порадуют тебя результатом.

Денежная стрижка в августе должна проводиться в следующие числа: 2, 4, 14, 25 и 30 августа. В эти дни процедура подстригания волос может привлечь к тебе финансовое облегчение.

Кроме стрижки, можно так ухаживать за волосами в августе 2025:

Маски для питания волос. Использование сывороток. Процедуры, направленные на очищение кожи головы. Мезотерапия. Маски для укрепления волос.

Неудачные дни для стрижки волос в августе

Наиболее неблагоприятными для стрижки волос в августе 2025 года по лунному календарю будут следующие даты: 4, 18-19 августа.

Старайся избегать процедур с волосами в эти дни, чтобы не испортить их состояние еще больше. Также не стоит проводить стрижку в полную Луну, 9 августа.

В эти дни не стоит также проводить тяжелые и дорогостоящие процедуры, чтобы не иметь чувства, что деньги были потрачены зря. Тем более не рискуй с окрашиванием и мезотерапией.

Лучшие дни для окрашивания волос в августе 2025

Лучшими лунными днями для окрашивания волос будут 6-8, 14-16, 20, 22, 25-26, 30 августа. Цвет может хорошо взяться и долго носиться. Эти дни подойдут для тонирования, окрашивания, маскирования седины, мелирования.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос

Лучше не записываться на окрашивание волос 3, 19 и 28-29 августа, согласно лунному календарю. Окрашивание в эти дни может не подарить тебе желаемого результата и наоборот испортить настроение.

Не экспериментируй с красками, химией и средствами для волос в эти дни, чтобы не повредить их. Лучше записаться на уходовые процедуры в другой день.

Также традиционно неблагоприятным для изменений является полнолуние. Полнолуние приходится на 9 августа.

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