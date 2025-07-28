Місячний календар стрижок і фарбування: вдалі дні для процедур у серпні 2025

Серпень — останній місяць-випробування для нашого волосся. То аномальна спека, то сильні дощі можуть вплинути на його колір і якість! Тож не забувай про підтримувальні стрижки, фарбування і доглядові процедури.

У нашому матеріалі розповідаємо про сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся за місячним календарем на серпень 2025. Дізнавайся, в який день краще сходити до перукарні!

Як впливає Місяць на ріст волосся

Насправді немає жодних наукових досліджень і переконань, що фази Місяця можуть впливати на ріст волосся, а стрижка у певний день на те, що воно відростатиме краще і швидше.

Здавна люди вірять у те, що не раз здійснювалося. Тож такі усталені вірування дійшли і до нас. Попри те, що стрижкою у конкретний місячний день не можна собі нашкодити і глобально змінити щось у гірший бік, стрижки за місячним календарем мають свою популярність і зараз.

Чимало жінок та чоловіків вважають, що стрижка саме в конкретний день місячного календаря може вплинути на їхнє багатство, кар’єру, здоров’я чи інші сфери життя. Най так! Розповідаємо про фази Місяця у серпні.

Фази Місяця у серпні 2025

1-8, 24-31 серпня — Місяць, що зростає;

Місяць, що зростає; 9 серпня — повня;

повня; 10-22 серпня — Місяць, що спадає;

Місяць, що спадає; 23 серпня — молодик.

Місячний календар стрижок на серпень 2025: сприятливі дні

Відповідно до фаз Місяця і його положень, найкращими днями у серпні 2025 для нової стрижки стануть: 8-9, 14-16, 25-26 серпня. Спробуй записатися саме на ці дати до свого майстра. Це стосується як стрижки кінчиків, так і кардинальної зміни своєї зачіски.

У ці дні сміливо записуйся на всі процедури, які хотілося зробити. На користь підуть стрижки кінчиків, філірування чубчика і довжини. Волосся, підстрижене у період зростання Місяця, порадує тебе результатом.

Грошова стрижка у серпні має проводитися у такі числа: 2, 4, 14, 25 і 30 серпня. У ці дні процедура підстригання волосся може притягнути до тебе фінансове полегшення.

Крім стрижки, можна так доглянути за волоссям у серпні 2025:

Маски для живлення волосся. Використання сироваток. Процедури, спрямовані на очищення шкіри голови. Мезотерапія. Маски на зміцнення волосся.

Невдалі дні для стрижки волосся у серпні

Найбільш несприятливими для стрижки волосся у серпні 2025 за місячним календарем будуть такі дати: 4, 18-19 серпня.

Намагайся уникати процедур із волоссям у ці дні, аби не зіпсувати його стан іще більше. Також не варто проводити стрижку у повний Місяць, 9 серпня.

У ці дні не варто також проводити важкі і дорогі процедури, аби не мати відчуття, що гроші були витрачені дарма. Надто не ризикуй із фарбуванням та мезотерапією.

Найкращі дні для фарбування волосся у серпні 2025

Найкращими місячними днями для фарбування волосся будуть 6-8, 14-16, 20, 22, 25-26, 30 серпня. Колір може добре взятися і довго носитися. Ці дні підійдуть для тонування, фарбування, маскування сивини, мелірування.

Несприятливі дні для фарбування волосся

Краще не записуватися на фарбування волосся 3, 19 та 28-29 серпня, відповідно до місячного календаря. Фарбування у ці дні може не подарувати тобі бажаного результату і навпаки — зіпсувати настрій.

Не експериментуй з фарбами, хімією і засобами для волосся у ці дні, аби не пошкодити його. Краще записатися на доглядові процедури в інший день.

Також традиційно несприятливою для змін є повня. Повня припадає на 9 серпня.

Сивіння волосся — проблема, яка молодшає. У деяких волосся починає сивіти ще з підліткового віку! Які продукти сповільнюють ріст сивого волосся?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!