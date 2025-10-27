Магнитные бури в ноябре 2025 года: прогноз и советы для метеочувствительных людей

Магнитные бури способны вызывать сбои в работе электроприборов, испортить качество мобильной и радиосвязи, но самое главное — влиять на здоровье и самочувствие людей.

Подготовиться заранее к периодам солнечной активности тебе поможет календарь магнитных бурь. Что нас ожидает в ноябре — смотри онлайн-карту и читай предварительный прогноз специалистов.

Магнитные бури в ноябре 2025: точные даты

Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США и Meteoagent публикуют точный календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года.

Отследить уровень геомагнитной активности ты можешь с помощью онлайн-карты магнитных бурь, в которой указан уровень к‑индекса.

Именно на эти цифры стоит обратить внимание, чтобы понимать уровень интенсивности излучения Солнца.

Общий предварительный прогноз геомагнитных бурь также можно отслеживать на портале Swpc.noaa.gov. По данным этого источника, в ноябре 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.

Наиболее вероятны слабые бури (уровня G1) прогнозируются на 7–9 ноября 2025 года. Также кратковременные геомагнитные возмущения возможны 15 ноября.

Все остальные дни, по предварительным подсчетам, будут с нормальным уровнем солнечной активности.

Читать по теме Больше чем просто головная боль. Что такое мигрень, почему возникает и какие продукты ее провоцируют Что такое мигрень и как ее лечить с помощью настройки здорового рациона: советы от нутрициолога Анастасии Голобородько.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года: как заранее подготовиться к всплескам солнечной активности

Обрати внимание, что во время магнитных бурь происходят колебания магнитного поля Земли и меняется ионизация атмосферы.

Это может влиять на нервную и сердечно-сосудистую систему: появляются головная боль, усталость, слабость, у некоторых может повыситься давление, возникнуть тревожные состояния.

Чтобы уменьшить симптомы, пользуйся такими простыми правилами:

Снижай стресс с помощью легких прогулок, а если практикуешь — и медитаций.

Избегай (по возможности) сильных раздражителей: шума, яркого света, конфликтов.

Контролируй давление и не перенапрягай сердце. Не планируй интенсивные занятия спортом.

Ложись спать раньше и соблюдай режим.

Перед сном уменьши электронное излучение (телефон, компьютер, телевизор).

Избегай избытка кофе и алкоголя — они повышают тревожность и давление.

Магнитные бури часто длятся несколько дней, поэтому планируй важные дела на другие дни.

Читай также: лунный календарь удачных дней на ноябрь 2025 — твои периоды силы и гармонии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!