Магнітні бурі у листопаді 2025: прогноз і поради для метеочутливих людей

Магнітні бурі здатні викликати збій в роботі електроприладів, псувати якість мобільного та радіозв’язку, але найголовніше — впливати на здоров’я та самопочуття людей.

Підготуватися завчасно до періодів сонячної активності тобі допоможе календар магнітних бур. Що чекає на нас в листопаді — дивись онлайн-карту та читай попередній прогноз фахівців.

Магнітні бурі у листопаді 2025: точні дати

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США та Meteoagent публікують точний календар магнітних бур на листопад 2025 року.

Відслідкувати рівень геомагнітної активності ти можеш за допомогою онлайн-карти магнітних бур, в якій вказаний рівень к-індексу.

Саме на ці цифри варто звернути увагу, щоб розуміти рівень інтенсивності випромінювання Сонця.

Загальний попередній прогноз геомагнітних бур також можна відстежити на порталі Swpc.noaa.gov. За даними цього джерела, в листопаді 2025 року очікується переважно спокійна геомагнітна обстановка.

Найімовірніші слабкі бурі (G1-рівня) прогнозуються на 7-9 листопада 2025. Також короткі геомагнітні збурення можливі 15 листопада.

Усі інші дні, за попередніми підрахунками, будуть з нормальним рівнем сонячної активності.

Календар магнітних бур на листопад 2025 року: як завчасно підготуватися до сплесків сонячної активності

Зверни увагу, що під час магнітних бур йдуть коливання магнітного поля Землі та змінюється іонізація атмосфери.

Це може впливати на нервову та серцево-судинну систему: з’являється головний біль, втома, слабкість, у декого може підвищитися тиск, виникнути тривожні стани.

Щоб зменшити симптоми, користуйся такими простими правилами:

Зменш стрес за допомогою легких прогулянок, а якщо практикуєш — і медитацій.

Уникай (на скільки це можливо) сильних подразників: шуму, яскравого світла, конфліктів.

Контролюй тиск та надмірно не перенапружуй серце. Не плануй інтенсивні заняття спортом.

Лягай спати раніше і дотримуйся режиму.

Перед сном зменш електронне випромінювання (телефон, комп’ютер, телевізор).

Уникай надлишку кави та алкоголю — вони підвищують тривожність і тиск.

Магнітні бурі часто тривають кілька днів, тому плануй важливі справи на інші дні.

