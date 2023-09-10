Здоровье и красота

Избегай низких посадок и скини: стилист о правилах гардероба для фигуры типа груша

Виктория Мельник, редактор сайта 10 сентября 2023, 15:00
фигура груша
Фото: Pexels

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