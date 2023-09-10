Одежда часто становится не просто образом на выход или тканью на теле, а способом выделиться и заявить о своих предпочтениях, настроении, характере.

Но иногда нам трудно понять, почему образ “не играет”: то ли цвет не тот, то ли фасон, то ли… что-то с фигурой не так ли? Нет, мы убеждены, что с фигурой никогда не может быть что-то “не так”. Но вот одежда лучше садится тогда, когда подобрана под индивидуальные формы каждого человека.

Как подобрать одежду для фигуры формы груша, а чего лучше не носить, советует стилист Маргарита Мурадова.

Сейчас также смотрят

Какие вещи не носить, если фигура типа груша

Женские фигуры делят на несколько типов, согласно которым лучше выбирать одежду. Груша — это тип фигуры, при котором бедра шире плеч.

Чтобы балансировать фигуру и выбирать одежду по её типу, следует точно знать, каких вещей лучше избегать.

Укороченные брюки с защепками

— Если ты обладательница типа фигуры груша, я не советую выбирать укороченные штаны с защепками на талии. Такие штаны всегда визуально прибавляют объем.

Лучшее и универсальное правило: зону, которую мы хотим скрыть, не следует выделять узорами или декоративными деталями.

Также укороченные брюки автоматически укорачивают рост. Ведь наша фигура всегда и в любом случае совершенна, но именно одежда может испортить впечатление от нашего вида.

Так что стилистка советует выбирать просто штаны без защепок, оверсайз кроя или прямые. Также обращай внимание на линию посадки штанов: выбирай высокую, визуально удлиняющую ноги.

Плиссированные юбки

Также Маргарита Мурадова не советует выбирать плиссированные юбки.

— Они тоже визуально расширяют наши бедра, акцентируют на этом.

Избегай низких посадок и скини: стилист о правилах гардероба для фигуры типа груша / 2 Фотографии

Оверсайз-футболка со спущенной линией плеча

Такой верх будет визуально растягивать линию твоих плеч и делать их гораздо шире. То есть, даже когда ты пытаешься сбалансировать ширину своего верха и низа, то просто растягиваешь всю фигуру, делая себя шире.

Лучше выбирай футболки, у которых есть четкая линия плеча. Это также могут быть оверсайз-футболки.

Юбки с разрезом посередине

— Я не советую выбирать юбки с разрезом посередине или даже сбоку, если в ней видны колени. Ведь когда мы показываем расположение своего колена, визуально снова укорачиваем ноги, — объясняет Маргарита Мурадова.

Так что смело выбирай только те разрезы на юбках, где не видно колен.

Избегай низких посадок и скини: стилист о правилах гардероба для фигуры типа груша / 2 Фотографии

Джинсы скини

По той же причине стилистка не рекомендует носить приталенные джинсы, скини. Также избегай белых пятен посреди ног на джинсах, которые достигаются ради эффекта “состарения ткани”, ведь так ты расширяешь свои ноги.

Верх, заканчивающийся на наиболее объемной части бедра

Как ножницы, твою фигуру разрежет верх, который заканчивается на самой объемной части бедра.

Не носи блузы, футболки, жакеты и другие части гардероба, которые подчеркнут окончание твоего туловища и начало бедер.

Обтягивающий низ с низкой посадкой

Лучше избегать низа с низкой посадкой и эффектом обтяжки.

— Можно выбирать оверсайз юбки на низкой посадке, но точно следует избегать обтягивающих юбок, леггинсов, брюк с низкой посадкой.

Юбки до середины колена

Этот тренд снова вернулся к нам из 80-х прошлого века, однако стилистка говорит: это категорическое нет для фигуры типа груша.

— Обычно у фигуры типа груша есть широкие икры на ногах. Когда мы надеваем юбку до колена, то подчеркиваем это, — говорит Маргарита Мурадова.

На дворе уже осень, так что стоит думать и о верхней одежде. В моде ли тренчи и с чем их лучше носить, мы рассказывали тебе в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.