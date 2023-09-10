Здоров'я та краса

Уникай низьких посадок та скіні: стилістка про правила гардероба для фігури типу груша

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Вересня 2023, 15:00
фігура груша
Фото: Pexels

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