Одяг часто стає не просто образом на вихід чи тканиною на тілі, а способом виокремитися та заявити про свої вподобання, настрій, характер.

Та інколи нам важко зрозуміти, чому образ “не грає”: чи то колір не той, чи фасон, чи… щось із фігурою не так? Ні, ми переконані, що із фігурою ніколи не може бути щось “не так”. Але ось одяг краще сідає тоді, коли підібраний під індивідуальні форми кожної людини.

Як підібрати одяг для фігури форми груша, а чого краще не носити, радить стилістка Маргарита Мурадова.

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Які речі не носити, якщо фігура типу груша

Жіночі фігури поділяють на кілька типів, відповідно до яких краще обирати одяг. Груша — це тип фігури, де стегна є ширшими за плечі.

Щоб балансувати фігуру та обирати одяг за її типом, варто точно знати, яких речей краще уникати.

Укорочені штани із защипами

— Якщо ти власниця типу фігури груша, я не раджу обирати укорочені штани зі защипами на талії. Такі штани завжди візуально додають об’єму.

Найкраще та універсальне правило: зону, яку ми хочемо приховати, не варто виділяти візерунками чи декоративними деталями.

Також вкорочені штани автоматично вкорочують і зріст. Адже наша фігура завжди та в будь-якому випадку є довершеною, але саме одяг може спаплюжити враження від нашого вигляду.

Тож стилістка радить обирати просто штани без защипів, оверсайз крою чи прямі. Також звертай увагу на лінію посадки штанів: обирай високу, яка візуально видовжує ноги.

Плісировані спідниці

Також Маргарита Мурадова не радить обирати плісировані спідниці.

— Вони також візуально розширюють наші стегна, акцентують на цьому.

Уникай низьких посадок та скіні: стилістка про правила гардероба для фігури типу груша / 2 Фотографії

Оверсайз-футболка зі спущеною лінією плеча

Такий верх візуально розтягуватиме лінію твоїх плечей та робитиме їх набагато ширшими. Тобто навіть коли ти намагаєшся збалансувати ширину свого верху та низу, то просто розтягуєш всю фігуру, роблячи себе ширшою.

Краще обирай футболки, в яких є чітка лінія плеча. Це також можуть бути оверсайз-футболки.

Спідниці з розрізом посередині

— Я не раджу обирати спідниці з розрізом посередині чи навіть збоку, якщо у ньому видно коліна. Адже коли ми показуємо розташування свого коліна, то візуально знову вкорочуємо ноги, — пояснює Маргарита Мурадова.

Тож сміливо обирай лише ті розрізи на спідницях, де не видно колін.

Уникай низьких посадок та скіні: стилістка про правила гардероба для фігури типу груша / 2 Фотографії

Джинси скіні

З тієї ж причини стилістка не радить носити приталені джинси, скіні. Також уникай білих плям посередині ніг на джинсах, які досягаються задля ефекту “зістарення тканини”, адже так ти розширюєш свої ноги.

Верх, який закінчується на найбільш об’ємній частині стегна

Неначе ножиці, твою фігуру розріже верх, який закінчується на найбільш об’ємній частині стегна.

Тож не носи блузи, футболки, жакети та інші частини гардероба, які підкреслять закінчення твого тулуба та початок стегон.

Обтягувальний низ із низькою посадкою

Краще уникати низу з низькою посадкою та ефектом обтягнення.

— Можна обирати оверсайз спідниці на низькій посадці, але точно варто уникати обтягувальних спідниць, легінсів, штанів з низькою посадкою.

Спідниці до середини коліна

Цей тренд знову повернувся до нас з 80-тих минулого століття, однак стилістка каже: це категоричне ні для фігури типу груша.

— Зазвичай у фігури типу груша є широкі ікри на ногах. Коли ми одягаємо спідницю до коліна, то підкреслюємо це, — каже Маргарита Мурадова.

На дворі уже осінь, тож варто думати й про верхній одяг. Чи досі в тренді тренчі та з чим їх краще носити, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.

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