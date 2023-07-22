Почему следует подружиться с хорошими бактериями? Все о микробиоме кишечника

В нашем организме живут бактерии, микроскопические грибы и вирусы. В частности, на коже, в дыхательных путях и т.д. Все это сообщество называют микробиомом.
Особенно много разнообразной микробиоты в нашем кишечнике. Только бактерий там насчитывают почти 1000 видов и список жителей постоянно растет. Они могут влиять на наше здоровье и настроение.
Микробиолог Елена Ливинская рассказала платформе Береги себя, какие функции выполняет микробиом кишечника и как подружиться с ним.
Микробиом — это сообщество всех микроорганизмов, которые существуют в определенной среде, в том числе и в кишечнике.
Средняя площадь пищеварительного тракта человека составляет от 250 до 400 м². Вдоль всего этого пространства происходит постоянное взаимодействие кишечной микробиоты с организмом.
Некоторые из этих микроорганизмов могут воздействовать положительно, а некоторые — негативно. Но часто условно патогенные организмы не доставляют хлопот, ведь иммунитет и нормальная микробиота защищают от них.
Микробиом выполняет много функций и влияет на нас и наше самочувствие. Вот несколько основных аспектов, за которые отвечает микробиом.
Микробы, постоянно живущие в организме человека, враждебно настроены против бактерий, грибов и вирусов, поступающих извне. Так, они защищают нас двумя путями:
Витамины К, B12 и фолиевую кислоту можно получать от собственного микробиома. Однако это возможно только когда хорошие микроорганизмы чувствуют себя хорошо.
Также микробиом способен превращать клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты (КЛЖК). Эти молекулы вливают в восстановление клеток кишечного эпителия и тем самым уменьшают риски воспалительных болезней кишечника.
Кроме того, жирные кислоты регулируют активность некоторых иммунных клеток, вовлеченных в воспалительные процессы.
Кроме того, жирные кислоты регулируют активность некоторых иммунных клеток, вовлеченных в воспалительные процессы.
У пациентов с депрессией, шизофренией, биполярным расстройством и синдромом дефицита внимания и гиперактивности врачи заметили некоторые микробные закономерности: изменения количественного соотношения некоторых групп микроорганизмов в кишечном микробиоме.
Хотя влияние конкретных кишечных бактерий на психическое самочувствие неизвестно, они могут синтезировать и регулировать синтез нейромедиаторов и гормонов счастья: серотонина и окситоцина.
Микробиом влияет на нас не только во взрослом возрасте. Это сотрудничество берет начало еще с родовых путей матери во время рождения. Первые бактерии способствуют развитию и созреванию иммунной системы.
Именно они распознают свои бактерии от чужих, враждебных организму, и угнетают бурные воспалительные реакции.
Постоянно появляются новые и новые данные. Например, о влиянии микробиоты на уровень холестерина, участии в обмене половых гормонов и других многочисленных метаболических процессах.
Постоянно появляются новые и новые данные. Например, о влиянии микробиоты на уровень холестерина, участии в обмене половых гормонов и других многочисленных метаболических процессах.
Здоровый микробиом может защищать нас. А вот нарушение микробного баланса в кишечнике может вызвать противоположный эффект: спровоцировать развитие диабета, ожирения, аллергий, кардиоваскулярных и неврологических заболеваний.
Чтобы не допустить этого, следует поддерживать его здоровье правильным рационом и скорректировать образ жизни.
Чтобы не допустить этого, следует поддерживать его здоровье правильным рационом и скорректировать образ жизни.
Кишечник — привередлив, поэтому его микробиота нуждается в разной пище. Однако клетчатка — необходимая составляющая рациона.
Ведь с ее помощью образуются жирные кислоты (КЛЖК). Они предотвращают воспалительные болезни и способствуют метаболизму.
Ведь с ее помощью образуются жирные кислоты (КЛЖК). Они предотвращают воспалительные болезни и способствуют метаболизму.
Клетчатка содержится в растительной пище: овощах, фруктах, зелени и цельнозерновых продуктах.
Кисломолочные продукты и квашеные овощи: капуста, помидоры, огурцы, содержат молочнокислые бактерии. Они тоже нужны для здорового самочувствия кишечника.
Алкоголь обладает противомикробными свойствами, поэтому микробиота существенно страдает. Кроме того, от алкоголя бактерии образуют уксусный альдегид, который обладает канцерогенными свойствами и способствует развитию рака кишечника.
Из-за неконтролируемого употребления антибиотиков может развиться антибиотикоустойчивость — явление, когда антибиотики становятся неэффективными.
Также чрезмерное употребление таких препаратов разрушает микробный ландшафт кишечника. То есть хорошие микробы погибают, а на их место приходят плохие, которые часто устойчивы к антибиотикам.
Как микробы могут оказывать влияние на психическое самочувствие, так и наоборот. Длительное влияние стресса может способствовать развитию дырявого кишечника, когда нарушается барьерная функция слизистой.
Как следствие — происходят изменения в микробном балансе, а в кишечнике развиваются воспалительные процессы.
Подробнее о дырявом кишечнике, его симптомах, последствиях и лечении — в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.