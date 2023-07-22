Почему следует подружиться с хорошими бактериями? Все о микробиоме кишечника

В нашем организме живут бактерии, микроскопические грибы и вирусы. В частности, на коже, в дыхательных путях и т.д. Все это сообщество называют микробиомом.

Особенно много разнообразной микробиоты в нашем кишечнике. Только бактерий там насчитывают почти 1000 видов и список жителей постоянно растет. Они могут влиять на наше здоровье и настроение.

Микробиолог Елена Ливинская рассказала платформе Береги себя, какие функции выполняет микробиом кишечника и как подружиться с ним.

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Что такое микробиом?

Микробиом — это сообщество всех микроорганизмов, которые существуют в определенной среде, в том числе и в кишечнике.

Средняя площадь пищеварительного тракта человека составляет от 250 до 400 м². Вдоль всего этого пространства происходит постоянное взаимодействие кишечной микробиоты с организмом.

Некоторые из этих микроорганизмов могут воздействовать положительно, а некоторые — негативно. Но часто условно патогенные организмы не доставляют хлопот, ведь иммунитет и нормальная микробиота защищают от них.

Как микробиом влияет на человека

Микробиом выполняет много функций и влияет на нас и наше самочувствие. Вот несколько основных аспектов, за которые отвечает микробиом.

Защита от инфекций

Микробы, постоянно живущие в организме человека, враждебно настроены против бактерий, грибов и вирусов, поступающих извне. Так, они защищают нас двумя путями:

продуцируют вещества с противомикробной активностью, которые воздействуют на другие бактерии;

образуют колонизационную резистентность и восполняют собой все свободное пространство кишечника. Как следствие, чужим микробам попросту не хватает места на его стенках.

Бактерии дают нам витамины и жирные кислоты.

Витамины К, B12 и фолиевую кислоту можно получать от собственного микробиома. Однако это возможно только когда хорошие микроорганизмы чувствуют себя хорошо.

Также микробиом способен превращать клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты (КЛЖК). Эти молекулы вливают в восстановление клеток кишечного эпителия и тем самым уменьшают риски воспалительных болезней кишечника.

Кроме того, жирные кислоты регулируют активность некоторых иммунных клеток, вовлеченных в воспалительные процессы.

Микробные метаболиты: влияние на психику

У пациентов с депрессией, шизофренией, биполярным расстройством и синдромом дефицита внимания и гиперактивности врачи заметили некоторые микробные закономерности: изменения количественного соотношения некоторых групп микроорганизмов в кишечном микробиоме.

Хотя влияние конкретных кишечных бактерий на психическое самочувствие неизвестно, они могут синтезировать и регулировать синтез нейромедиаторов и гормонов счастья: серотонина и окситоцина.

Регуляция работы иммунной системы

Микробиом влияет на нас не только во взрослом возрасте. Это сотрудничество берет начало еще с родовых путей матери во время рождения. Первые бактерии способствуют развитию и созреванию иммунной системы.

Именно они распознают свои бактерии от чужих, враждебных организму, и угнетают бурные воспалительные реакции.

Постоянно появляются новые и новые данные. Например, о влиянии микробиоты на уровень холестерина, участии в обмене половых гормонов и других многочисленных метаболических процессах.

Как сохранить здоровый микробом

Здоровый микробиом может защищать нас. А вот нарушение микробного баланса в кишечнике может вызвать противоположный эффект: спровоцировать развитие диабета, ожирения, аллергий, кардиоваскулярных и неврологических заболеваний.

Чтобы не допустить этого, следует поддерживать его здоровье правильным рационом и скорректировать образ жизни.

Составляй рацион с высоким содержанием клетчатки

Кишечник — привередлив, поэтому его микробиота нуждается в разной пище. Однако клетчатка — необходимая составляющая рациона.

Ведь с ее помощью образуются жирные кислоты (КЛЖК). Они предотвращают воспалительные болезни и способствуют метаболизму.

Клетчатка содержится в растительной пище: овощах, фруктах, зелени и цельнозерновых продуктах.

Ешь ферментированные продукты

Кисломолочные продукты и квашеные овощи: капуста, помидоры, огурцы, содержат молочнокислые бактерии. Они тоже нужны для здорового самочувствия кишечника.

Уменьши количество алкоголя

Алкоголь обладает противомикробными свойствами, поэтому микробиота существенно страдает. Кроме того, от алкоголя бактерии образуют уксусный альдегид, который обладает канцерогенными свойствами и способствует развитию рака кишечника.

Не употребляй антибиотики без надобности

Из-за неконтролируемого употребления антибиотиков может развиться антибиотикоустойчивость — явление, когда антибиотики становятся неэффективными.

Также чрезмерное употребление таких препаратов разрушает микробный ландшафт кишечника. То есть хорошие микробы погибают, а на их место приходят плохие, которые часто устойчивы к антибиотикам.

Контролируй стресс

Как микробы могут оказывать влияние на психическое самочувствие, так и наоборот. Длительное влияние стресса может способствовать развитию дырявого кишечника, когда нарушается барьерная функция слизистой.

Как следствие — происходят изменения в микробном балансе, а в кишечнике развиваются воспалительные процессы.

Подробнее о дырявом кишечнике, его симптомах, последствиях и лечении — в материале.

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