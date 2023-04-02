“Дырявый” кишечник: как понять, что ты теряешь все питательные элементы, и как это исправить

Кишечник по праву имеет звание главного органа в человеческом организме, и не только потому, что все остальные уступают ему в размерах.

Он выполняет немало важных функций, которые влияют на настроение, вес, здоровье и предотвращение возникновения заболеваний. Поэтому за его здоровьем важно внимательно следить.

Что провоцирует развитие кишечной проницаемости, какие опасности, симптомы и лечение дырявого кишечника существуют, рассказала врач-гастроэнтеролог Галина Фадеенко на медицинской платформе SIM.

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— Понятие “дырявый кишечник” — упрощенный вариант медицинского термина, которым описывают увеличение кишечной проницаемости, — объясняет Галина Фадеенко.

В норме такое нарушение кишечного барьера препятствует попаданию патогенных микроорганизмов и токсических факторов в организм. Однако вместе с тем регулирует всасывание питательных веществ, электролитов и воды.

Причины дырявого кишечника

Кишечный барьер выполняет свои функции благодаря сложной многослойной структуре: внешнему (физическому) и внутреннему (функциональному) иммунологическому барьеру.

Нарушить эти составляющие структуры кишечного барьера, тем самым спровоцировать болезнь, могут:

стресс;

употребление нестероидных противовоспалительных препаратов;

беременность;

действие поверхностно-активных веществ, повышающих проницаемость стенки кишки: желчных кислот, эмульгаторов и т. д.

Симптомы дырявого кишечника

Люди, страдающие “дырявым” кишечником, могут не сразу определить проблему. Ведь симптомы этой болезни присущи почти всем заболеваниям пищеварительного тракта.

Чтобы не спутать нарушение кишечной проницаемости с другими болезнями, важно своевременно обратиться к врачу за диагностикой и начать курс правильного лечения. Так что не медли, если наблюдаешь такие симптомы:

вздутие живота;

газообразование;

судороги;

чувствительность к пище;

боли.

Обострить проблему и проявления симптомов может:

диета с высоким содержанием жиров;

жир молока;

жирные кислоты: каприновая, лауриновая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая, γ-линолевая и длинноцепочечные жирные кислоты;

глиадин;

алкоголь;

нерастворимая клетчатка хитозана;

пищевые добавки, используемые в производстве: соль, сахар, эмульгаторы и сурфактанты, органические сольвенты и микробиологическая трансглутаминаза;

овощные экстракты.

Лечение дырявого кишечника

Уменьшить же симптоматику кишечной проницаемости способны: глутамин; триптофан; витамин D; полифенолы: кверцетин, мирицетин, кемпферол; куркумин; цинк.

Чтобы вернуть здоровье кишечника, нужно укрепить его барьер. Этого можно добиться двумя способами:

Коррекцией питания, в частности увеличением потребления соответствующих питательных веществ: витамины А и D. Применением пребиотиков — это изменит микробиот кишечника.

Но чтобы кишечник точно был здоров, следует лечить его под наблюдением врача.

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