“Дырявый” кишечник: как понять, что ты теряешь все питательные элементы, и как это исправить

Кишечник по праву имеет звание главного органа в человеческом организме, и не только потому, что все остальные уступают ему в размерах.
Он выполняет немало важных функций, которые влияют на настроение, вес, здоровье и предотвращение возникновения заболеваний. Поэтому за его здоровьем важно внимательно следить.
Что провоцирует развитие кишечной проницаемости, какие опасности, симптомы и лечение дырявого кишечника существуют, рассказала врач-гастроэнтеролог Галина Фадеенко на медицинской платформе SIM.
— Понятие “дырявый кишечник” — упрощенный вариант медицинского термина, которым описывают увеличение кишечной проницаемости, — объясняет Галина Фадеенко.
В норме такое нарушение кишечного барьера препятствует попаданию патогенных микроорганизмов и токсических факторов в организм. Однако вместе с тем регулирует всасывание питательных веществ, электролитов и воды.
Кишечный барьер выполняет свои функции благодаря сложной многослойной структуре: внешнему (физическому) и внутреннему (функциональному) иммунологическому барьеру.
Нарушить эти составляющие структуры кишечного барьера, тем самым спровоцировать болезнь, могут:
Люди, страдающие “дырявым” кишечником, могут не сразу определить проблему. Ведь симптомы этой болезни присущи почти всем заболеваниям пищеварительного тракта.
Чтобы не спутать нарушение кишечной проницаемости с другими болезнями, важно своевременно обратиться к врачу за диагностикой и начать курс правильного лечения. Так что не медли, если наблюдаешь такие симптомы:
Обострить проблему и проявления симптомов может:
Уменьшить же симптоматику кишечной проницаемости способны: глутамин; триптофан; витамин D; полифенолы: кверцетин, мирицетин, кемпферол; куркумин; цинк.
Чтобы вернуть здоровье кишечника, нужно укрепить его барьер. Этого можно добиться двумя способами:
Но чтобы кишечник точно был здоров, следует лечить его под наблюдением врача.
Часто кишечник просто дает сбой и отказывается работать. Мы рассказали, как запустить кишечник в домашних условиях.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.