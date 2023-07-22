Чому слід подружитися з хорошими бактеріями? Усе про мікробіом кишківника

У нашому організмі живуть бактерії, мікроскопічні гриби та віруси. Зокрема, на шкірі, у дихальних шляхах тощо. Всю цю спільноту називають мікробіомом.

Та особливо багато різноманітної мікробіоти у нашому кишківнику. Лише бактерій там налічують майже 1000 видів і перелік мешканців постійно зростає. Вони можуть впливати на наше здоров’я та настрій.

Мікробіологиня Олена Лівінська розповіла платформі Бережи себе, які функції виконує мікробіом кишківника та як потоваришувати з ним.

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Що таке мікробіом?

Мікробіом — це спільнота всіх мікроорганізмів, які існують у певному середовищі, зокрема й в кишківнику.

Середня площа травного тракту людини сягає від 250 до 400 м². Уздовж всього простору відбувається постійна взаємодія кишкової мікробіоти з нашим організмом.

Деякі з цих мікроорганізмів можуть впливати позитивно, а деякі — негативно. Та часто умовно патогенні організми не приносять клопотів, адже імунітет та нормальна мікробіота захищають від них.

Як мікробіом впливає на людину

Мікробіом виконує багато функцій та впливає на нас та наше самопочуття. Ось кілька головних аспектів, за які відповідає мікробіом.

Захист від інфекцій

Мікроби, які постійно живуть в організмі людини, вороже налаштовані проти бактерій, грибів та вірусів, які надходять ззовні. Так, вони захищають нас двома шляхами:

Продукують речовини з протимікробною активністю, які впливають на інші бактерії;

Утворюють колонізаційну резистентність і заповнюють собою весь вільний простір кишківника. Як наслідок, чужим мікробам просто не вистачає місця на його стінках.

Бактерії дають нам вітаміни та жирні кислоти

Вітаміни К, B12 та фолієву кислоту можна отримувати від власного мікробіому. Однак це можливо лише коли хороші мікроорганізми почуваються добре.

Також мікробіом здатен перетворювати клітковину на коротколанцюгові жирні кислоти (КЛЖК). Ці молекули вливають на відновлення клітин кишкового епітелію й цим зменшують ризики запальних хвороб кишківника.

Крім того, жирні кислоти регулюють активність деяких імунних клітин, які залучені в запальних процесах.

Мікробні метаболіти: вплив на психіку

У пацієнтів із депресією, шизофренією, біполярним розладом і синдромом дефіциту уваги й гіперактивності лікарі помітили певні мікробні закономірності: зміни кількісного співвідношення деяких груп мікроорганізмів у кишковому мікробіомі.

Хоча вплив конкретних кишкових бактерій на психічне самопочуття ще невідомий, вони можуть синтезувати й регулювати синтез нейромедіаторів та гормонів щастя: серотоніну й окситоцину.

Регуляція роботи імунної системи

Мікробіом впливає на нас не лише у дорослому віці. Ця співпраця бере свій початок ще з родових шляхів матері під час народження. Перші бактерій сприяють розвитку та дозріванню імунної системи.

Саме вони розпізнають свої бактерії від чужих, ворожих організму, та пригнічують бурхливі запальні реакції.

Постійно з’являються нові дані. Наприклад, щодо впливу мікробіоти на рівень холестерину, участі в обміні статевих гормонів та інших численних метаболічних процесах.

Як зберегти здоровий мікробом

Здоровий мікробіом може захищати нас. А от порушення мікробного балансу в кишківнику може викликати протилежний ефект: спровокувати розвиток діабету, ожиріння, алергій, кардіоваскулярних та неврологічних хвороб.

Щоб не допустити цього, слід підтримувати його здоров’я правильним раціоном та скоригувати спосіб життя.

Раціон з високим вмістом клітковини

Кишківник — вибагливий, тож його мікробіота потребує різної їжі. Проте клітковина — необхідна складова раціону. Адже з її допомогою утворюються жирні кислоти (КЛЖК). Вони запобігають запальним хворобам та сприяють метаболізму.

Клітковина міститься в рослинній їжі: овочах, фруктах, зелені та цільнозернових продуктах.

Ферментовані продукти

Кисломолочні продукти та квашені овочі: капуста, помідори, огірки, містять молочнокислі бактерії. Вони теж потрібні для здорового самопочуття кишківника.

Зменш кількість алкоголю

Алкоголь має протимікробні властивості — тож мікробіота істотно страждає. Крім того, від алкоголю бактерії утворюють оцтовий альдегід, який має канцерогенні властивості та сприяє розвитку раку кишківника.

Не вживай антибіотики без потреби

Через неконтрольоване вживання антибіотиків може розвинутися антибіотикостійкість — явище, коли антибіотики стають неефективними.

Також надмірне вживання таких препаратів руйнує мікробний ландшафт кишківника. Тобто, хороші мікроби гинуть, а на їхнє місце приходять погані, які часто є стійкими до антибіотиків.

Контролюй стрес

Як мікроби можуть впливати на психічне самопочуття, так і навпаки. Тривалий вплив стресу може сприяти розвитку дірявого кишківника, коли порушується бар’єрна функція слизової оболонки.

Як наслідок — відбуваються зміни в мікробному балансі, а в кишківнику розвиваються запальні процеси.

Детальніше про дірявий кишківник, його симптоми, наслідки та лікування — у матеріалі.

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