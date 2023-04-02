“Дірявий” кишківник: як зрозуміти, що ти втрачаєш усі поживні елементи і як це виправити

Кишківник по праву має звання головного органу в людському організмі, й не лише тому, що всі інші поступаються йому у розмірах.
Він виконує чимало важливих функцій, які впливають на настрій, вагу, здоров’я та запобігання виникнення захворювань тощо. Тож за його здоров’ям варто ретельно слідкувати.
Що провокує розвиток кишкової проникності, які небезпеки, симптоми та лікування дірявого кишківника існують, розповіла лікарка-гастроентеролог Галина Фадєєнко на медичній платформі SIM.
— Поняття “дірявий кишківник” — спрощений варіант медичного терміну, яким позначається збільшення кишкової проникності, — пояснює Галина Фадєєнко.
У нормі таке порушення кишкового бар’єра перешкоджає потраплянню патогенних мікроорганізмів та токсичних чинників до організму. Однак разом з тим регулює всмоктування поживних речовин, електролітів та води.
Кишковий бар’єр виконує свої функції завдяки складній багатошаровій структурі: зовнішньому (фізичному) та внутрішньому (функціональному) імунологічному бар’єру.
Порушити ці складові структури кишкового бар’єра, тим самим спровокувавши хворобу, можуть:
Люди, які страждають від дірявого кишківника, можуть не одразу визначити проблему. Адже симптоми цієї хвороби притаманні майже всім захворюванням травного тракту.
Щоб не сплутати порушення кишкової проникності з іншими хворобами, важливо вчасно звернутися до лікаря для діагностики та почати курс правильного лікування. Тож не зволікай, якщо спостерігаєш такі симптоми:
Загострити проблему й підвищити прояви симптомів може:
Зменшити симптоматику кишкової проникності здатні: глутамін; триптофан; вітамін D; поліфеноли: кверцетин, мірицетин, кемпферол; куркумін; цинк.
Щоб повернути здоров’я кишківника, треба зміцнити його бар’єр. Цього можна досягти двома способами:
Та щоб кишківник точно був здоровим, слід лікувати його під наглядом лікаря.
Часто кишківник просто дає збій та відмовляється працювати. Ми розповіли, як запустити кишківник в домашніх умовах.
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