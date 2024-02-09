Облегчат вынашивание ребенка: мобильные приложения для беременных — подборка

Облегчить свою беременность можно благодаря мобильным приложениям. Они будут следить за развитием, записывать необходимую информацию и отправлять тебе советы. Их сейчас есть множество. Мы расскажем про полезные и удобные приложения для беременных.

Мобильные приложения для беременных: какие будут полезны беременным

Amma: Календарь беременности

Этот календарь беременности предоставляет информацию о малыше каждый день. Здесь также есть статьи о развитии ребенка, изменениях организма и чувствах мамы. Прочитать можно советы по питанию, спорту и родам.

Доступны функции ведения дневника, выбора имени, есть таймер схваток и счетчик движений малыша.

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Имя малыша

Это приложение для беременных поможет выбрать имя ребенка. В нем есть множество вариантов с объяснениями, что каждое имя означает. Также можно увидеть список коротких и ласковых форм, правила транслитерации на английском языке.

В приложении есть даты именин, а также — какие известные люди имеют такое имя. Приложение предлагает песни, сказки и фильмы, где упоминается имя малыша. Можно выбрать несколько вариантов, чтобы подумать.

Схватки: счетчик и таймер

Это приложение можно использовать на последних неделях беременности. Оно нужно для вычисления количества и интенсивности схваток. Приложение сообщает, на какой стадии схваток находится беременная, и когда следует ехать в роддом.

Приложение собирает все данные о беременности, которые можно отправить врачу в формате PDF.

Sprout — трекер беременности

Приложение платное, но имеет бесплатную недельную версию. В нем есть полезные функции, которые помогут отслеживать движения и развитие малыша в реальном времени, сохранять фото живота и записывать мысли, ощущения.

Также доступны идеи для записей, график ключевых этапов развития ребенка, синхронизация со смарт-часами. Каждую неделю приходит информация о развитии и потребностях малыша, витаминах, списках для роддома. Есть таймер схваток.

HELLO BELLY

Это приложение позволит тебе каждую неделю получать советы о здоровье, развитии малыша и сложностях, которые могут возникнуть. Все пояснения очень доступные, без медицинских и сложных терминов.

Кроме этого есть визуализация развития малыша, медитации, можно создавать списки покупок для беременной. А также доступен курс йоги.

Раньше мы рассказывали о полезных приложениях для контроля расходов.

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