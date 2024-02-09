Полегшать виношування дитини: мобільні додатки для вагітних — добірка

Полегшити свою вагітність можна завдяки мобільним додаткам. Вони стежитимуть за розвитком, записуватимуть необхідну інформацію та надсилатимуть тобі поради. Їх зараз є безліч. Ми розповімо про корисні та зручні додатки для вагітних.

Мобільні додатки для вагітних: які будуть корисними вагітним

Amma: Календар вагітності

Цей календар вагітності надає інформацію про малюка щодня. Тут також є статті про розвиток дитини, зміни організму та відчуття мами. Прочитати можна поради щодо харчування, спорту та про пологи.

Доступні функції ведення щоденника, вибору імені, є таймер перейм та лічильник рухів малюка.

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Ім’я малюка

Цей додаток для вагітних допоможе вибрати ім’я дитини. У ньому є безліч варіантів з поясненнями, що кожне ім’я означає. Також можна побачити перелік коротких та пестливих форм, правила транслітерації англійською мовою.

У додатку є дати іменин, а також — які відомі особи мають таке ім’я. Додаток пропонує пісні, казки та фільми, де згадується ім’я малюка. Можна вибрати кілька варіантів, аби подумати.

Перейми: лічильник і таймер

Цей додаток можна використовувати на останніх тижнях вагітності. Він потрібен для вираховування кількості та інтенсивності перейм. Додаток повідомляє, на якій стадії перейм перебуває вагітна, і коли слід їхати у пологовий будинок.

Додаток збирає усі дані про вагітність, які можна надіслати лікарю у форматі PDF.

Sprout — трекер вагітності

Додаток платний, але має безкоштовну тижневу версію. Він має корисні функції, які допоможуть відстежувати рухи та розвиток малюка в реальному часі, зберігати фото живота та записувати думки, відчуття.

Також тут доступні ідеї для записів, графік ключових етапів розвитку дитини, синхронізація зі смарт-годинниками. Щотижня надходить інформація про розвиток та потреби малюка, вітаміни, списки для пологового. Є таймер перейм.

HELLO BELLY

Цей додаток допоможе тобі щотижня отримувати поради про здоров’я, розвиток малюка та складнощі, які можуть виникнути. Усі пояснення дуже доступні, без медичних та складних термінів.

Крім цього є візуалізації розвитку малюка, медитації, можна створювати списки покупок для вагітної. А також доступний курс йоги.

Раніше ми розповідали про корисні додатки для контролю витрат.

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