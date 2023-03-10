Стильно одеваться — это отдельный вид искусства. Особенно, если создавать много ярких образов приходится всего из нескольких вещей.

Подбирать оригинальные комбинации цветов, текстур и форм, чтобы собрать все в лаконичный лук — дело, которое требует творческого подхода и вкуса.

Блогер Таня Самбурская точно в этом разбирается, поэтому сегодня мы рассмотрим несколько ее стильных образов и сочетаний в одежде.

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Весна уже близко: как обыграть верхнюю одежду

Весна уже пришла, поэтому многим так и хочется спрятать зимние пуховики и шубы подальше, чтобы достать весенние кожанки и пальто. Как красиво обыграть весеннюю верхнюю одежду, покажем на примере образов Тани Самбурской.

Итак, первый лук, который мы рассмотрим, это удлиненная утепленная рубашка из шерсти в клетку. Верхнюю одежду Таня подчеркнула черными гольфом и лосинами. Образ дополнили белые удлиненные сапоги и утепленная панама.

Такой лук простой, и одновременно оригинальный, ведь здесь нет вычурных элементов. Все хорошо сочетается между собой и выглядит целостно и стильно.

Следующие два образа будут с кожанками. Один с утепленной курткой для холодной погоды, а другой подойдет для теплой.

Итак, в образ номер один, с утепленной кожанкой оверсайз, девушка соединила с черными лосинами и сапогами по щиколотку. Ярким акцентом стала шапка телесного цвета. В качестве аксессуара — интересная пушистая сумка.

Стильная весна: подборка модных луков блогера Тани Самбурской / 2 Фотографии

Во втором образе Таня надела кожанку под модные светлые джинсы свободного кроя и телесный оверсайз-лонгслив. Лук дополнили бежевые кроссовки и кепка, а также черная сумка с золотой цепочкой. Такой лук выглядит просто, но очень стильно и дорого.

Жилетки — прошлогодний тренд, который однозначно задержится в модном мире еще и на весенний сезон. Блогер выбрала белую жилетку под розовую рубашку, что сразу сделало образ ярким и свежим.

На низ она надела голубые джинсы свободного кроя и белые кеды. Дополнила Таня образ красивыми очками, золотыми часами и белой сумкой с золотой цепочкой.

Образы в стиле кэжуал

Вещи стиля кэжуал есть в гардеробе каждого современного человека, ведь это не просто красиво и стильно — прежде всего, такие вещи удобны и практичны.

Поэтому первый образ в таком стиле — это сочетание юбки, белой рубашки-оверсайз и черной жилетки. Хорошим акцентом стали длинные сапоги, сумка и бижутерия.

Следующий лук простой и практичный. Синие свободные джинсы, черная кофта и черный пиджак. Дополнен образ часами. А ярким акцентом является сумка в животный принт.

Спортивные образы

Спортивные костюмы вошли в тренд еще несколько лет назад и до сих пор занимают почетные полки в гардеробе украинцев.

Первый спортивный лук Тани Самбурской — однотонный беж. Девушка надела бежевый лонгслив и спортивные штаны, дополнила кепкой и сумкой того же цвета. Ярким акцентом лука являются белые кроссовки.

Если же ты из тех, кто долго не может отложить теплые костюмы в сторону, то следующий образ должен тебе понравиться. Таня надела модный спортивный костюм графитового цвета и дополнила темной обувью.

Как обыграть топы

Еще одним неоспоримым трендом являются топы. Но они подходят далеко не ко всем образам. Блогер сочетает их с различными образами, и одной из лучших комбинаций является топ с костюмом.

В этих образах она соединила короткий черный топ со свободным костюмом.

Стильная весна: подборка модных луков блогера Тани Самбурской / 2 Фотографии

В следующем образе Татьяна обыграла белый топ синими джинсами свободного кроя, широким черным пиджаком и золотыми украшениями.

Нежные образы весны нежные образы весны

Нашу подборку завершают нежные весенние образы с платьями и юбками длины миди. В первом образе блогер одета в нежное перламутровое атласное платье, главным аксессуаром образа является шляпка.

Похожая шляпка украшает и следующий лукс молочной льняной миди-юбкой и топом. Последний, третий образ из подборки — это белое платье в цветочный принт, которое дополнено массивными белыми сапогами.

Стильная весна: подборка модных луков блогера Тани Самбурской / 3 Фотографии

Вдохновляйся образами Тани и создавай свои непревзойденные комбинации. Как видно из этой подборки, одни и те же вещи можно использовать для создания абсолютно разных образов.

Мы подготовили для тебя подробный список всего, что будет в тренде весной 2023.

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