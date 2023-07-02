Воспроизведение классической эпохи и легкость в фасонах: какие платья следует носить этим летом

Лето ещё не слишком стремилось понежить нас теплыми лучами солнца, однако первый месяц сезона уже прошел. В то же время купить новое трендовое платье на лето 2023 ещё не поздно, так что если ты в поисках идеального модного платья — читай наш материал дальше.
Какие платья будут в моде летом 2023 и какому из них стоит отдать предпочтение — рассказываем дальше.
Летом хочется одеваться легко и ярко, поэтому неудивительно, что инфлюэнсеры и дизайнеры выбирают такие платья.
В этом году в тренде много фасонов и цветов, так что выбрать точно будет из чего. Главное — руководствоваться собственным вкусом и желанием, а не модными тенденциями.
Летом 2023 года в моду вошли платья из предыдущих эпох — корсетные, каркасные, кроше. Отдельного внимания заслуживают также легкие ткани, из которых выполнены платья на шнуровке или бандо без бретелей.
Такое платье идеально подойдет для летнего сезона: легкое и яркое, его можно одеть и на вечернюю прогулку, и в путешествие или поход в город.
Выбирай платье из хлопка или льна, чтобы твоя кожа не раздражалась и не потела.
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Допис, поширений Твій магазин ???? (@mlvsk_shopping)
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Допис, поширений ОДЯГ, ВЗУТТЯ???????? (@blondaa_shop_ua)
Такой вариант платья очень нежный и необычный, но удобен. Платья бандо не имеют лямок, поэтому не будут натирать плечи.
Благодаря минималистичному крою такое платье легко сочетать с любой обувью и верхней одеждой.
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Допис, поширений Silvia Bussade Braz (@silviabraz)
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Допис, поширений CAMILA COELHO (@camilacoelho)
Популярными сейчас снова становятся платья с разрезами или вырезами. Но если раньше мы обращали внимание на разрезы возле ног, то теперь актуальны вырезы на груди, спине, боках.
Каркасные платья — это о былой эпохе изящного наряда. Сейчас такой стиль одежды становится очень популярным и, что там говорить, он невероятно красив.
Если хочешь повторить образ дев из 19 века — тогда быстрее спеши в любимый магазин и ищи свой цвет каркасного платья!
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Допис, поширений Selkie ™ (@selkie)
Платье с мелким цветочным принтом
Вместе с минимализмом, трендами этого года также есть мелкие принты. Однако лучше выбирать не анималистичный, а растительный.
Лучше всего такие принты выглядят на белых платьях.
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Допис, поширений Жіночий одяг/є опт (@angere.outlet)
Кстати, белые платья этим летом тоже в тренде! Если ты ещё не приобрела по своему вкусу — читай в нашем другом материале о трендовых белых платьях лета 2023.
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