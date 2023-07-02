Відтворення класичної епохи та легкість у фасонах: які сукні варто носити цього літа

Літо ще не надто прагнуло поніжити нас теплими променями сонця, однак перший місяць пори вже минув. Водночас купити нову трендову сукню на літо 2023 ще не пізно, тож якщо ти в пошуках ідеальної модної сукні — читай наш матеріал далі.

Які сукні будуть в моді влітку 2023 та якій з них варто віддати перевагу — розповідаємо далі.

Модні сукні: літо 2023

Влітку хочеться одягатися легко та яскраво, тож не дивно, що інфлюенсери та дизайнери обирають саме такі сукні.

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Цьогоріч в тренді багато фасонів та кольорів, тож обрати точно буде з чого. Головне — керуватися власним смаком та бажанням, а не модними тенденціями.

Влітку 2023 в моду ввійшли сукні “з попередніх епох” — корсетні, каркасні, кроше. Окремої уваги заслуговують також легкі тканини, з яких виконані сукні на шнурівці чи бандо без бретелей.

Сукні на шнурівках

Така сукня ідеально підійде для літного сезону: легка та яскрава, її можна одягнути й на вечірню прогулянку, і в подорож чи похід у місто.

Обирай сукню з бавовни чи льону, аби твоя шкіра не подразнювалася та не потіла.

Сукні бандо

Такий варіант сукні дуже ніжний та незвичний, проте зручний. Сукні бандо не мають лямок, тож не будуть натирати плечі.

Завдяки мінімалістичному крою, таку сукню легко поєднати з будь-яким взуттям та верхнім одягом.

Сукні з вирізами

Популярними нині знову стають сукні з розрізами чи вирізами. Але якщо раніше ми звертали увагу на розрізи біля ніг, то тепер актуальними будуть вирізи на грудях, спині, боках.

Каркасні сукні

Каркасні сукні — це про колишню епоху витонченого вбрання. Нині такий стиль одягу стає дуже популярним і, що там казати, — він неймовірно красивий.

Якщо хочеш повторити образ дів з 19 століття — тоді хутчіш поспішай до улюбленого магазину та шукай свій колір каркасної сукні!

Сукні з дрібним квітковим принтом

Разом з мінімалізмом, трендами цього року також є дрібні принти. Проте краще обирати не анімалістичний, а рослинний.

Найкраще такі принти виглядають на білих сукнях.

До речі, білі сукні цього літа також у тренді! Якщо ще не придбала на свій смак — читай в нашому іншому матеріалі про трендові білі сукні літа 2023.

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