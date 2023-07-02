Здоров'я та краса

Відтворення класичної епохи та легкість у фасонах: які сукні варто носити цього літа

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Липня 2023, 12:00
модні сукні літо 2023
Фото: Instagram

Більше новин
мити волосся
Щоб волосся було здоровим: як часто треба мити голову?
Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Дізнайся про розмір пенсії вже зараз! Як самостійно розрахувати виплати
басейн
Хлор рятує не від всього! Які хвороби можна підчепити в басейні й чим небезпечний мокрий купальник
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
Дивитись більше

Матеріали по темі

міфи про чистку обличчя
Чистка обличчя потрібна не всім! Розвінчуємо поширені міфи про процедуру
Набряки
Уникай стресу та переїдання: як прибрати набряклість
Модні купальники 2023
На різні смаки! Модні купальники 2023 — добірка актуальних фасонів та кольорів
Прикраси для чоловіків: як вибрати та що зараз у тренді
То хто першовідкривачі? Давня історія чоловічих прикрас та які ювелірні вироби сьогодні в тренді

Відео
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом

Цілодобово боронять морські рубежі! В Україні відзначають День Військово-Морських сил
0:02:57
Каністерапія у Рівному
Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
Карта бойових дій в Україні
Окупаційні війська продовжують вбивати один одного: карта бойових дій в Україні 1 липня в режимі онлайн
0:04:11
Загроза епідемії на Херсонщині зростає — все, що відомо про ситуацію
Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку
Більше відео
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Читати далі
Як приготувати гуакамоле? Ідеальна закуска та інгредієнт до салату
Відтворення класичної епохи та легкість у фасонах: які сукні варто носити цього літа
Читати далі
Ніжність сиру та чорничний оксамит — зірковий рецепт лінивих вареників

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь