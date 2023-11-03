Можно ли курить при ангине и как эта привычка влияет на ход лечения: объясняет ЛОР

Часто бывает, что без сигареты курильщики не могут проснуться. Особенно без затяжки дыма под утренний кофе. Поэтому больные часто интересуются тем, можно ли курить при тонзиллите (ангине).

Однако следует понимать, что сигареты вредны вне зависимости от формы и стадии заболевания. Можно ли курить при ангине и как это влияет на здоровье — читай в материале.

Можно ли курить при ангине: основные моменты

ЛОР Вера Бершадская утверждает, что ангина (тонзиллит) — заболевание, характеризующееся воспалением одной или нескольких миндалин, чаще небных, вызванных бактериальной или вирусной инфекцией.

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Однако при длительном течении инфекционного процесса вследствие несвоевременного или неадекватного лечения они сами могут стать источником проблем, связанных с распространением инфекции на другие органы и системы организма.

Тонзиллиты делятся на острый тонзиллит (ангина) и хронический тонзиллит.

Хронический тонзиллит — это хроническое воспаление небных миндалин. Это заболевание развивается вследствие частых ангин. Кроме того, развитию хронического тонзиллита способствуют такие инфекционные заболевания, как скарлатина, корь, дифтерия.

Заболеть хроническим тонзиллитом рискуют люди, у которых есть хронические очаги инфекции в полости рта и носовой полости: кариес, синусит, ринит, фарингит, воспаление аденоидов.

Следует также учитывать, что возбудителем тонзиллита могут быть и другие инфекционные заболевания, преимущественно — стрептококковые инфекции.

По словам врача, курение при ангине не разрешено, ведь это — раздражение и пересушивание слизистой.

В современной медицине существует два способа лечения хронического тонзиллита. Первый — хирургический, предполагает частичное или полное удаление больных миндалин.

Второй — консервативный. Не такой радикальный, как хирургический. В этом случае предлагают полоскания и ингаляции горла разными антисептиками и лекарственными травами.

Как облегчить течение ангины: действенные методы

Врач выделяет следующие вспомогательные шаги:

регулярно проводить санацию очагов инфекции (полоскания, ингаляции и другие процедуры);

провести лимфочистку;

обогатить питание нутрицевтиками, которые помогут укрепить иммунитет;

позаботиться о флоре, которая способствует выработке интерферона на слизистых.

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