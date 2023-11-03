Чи можна курити при ангіні та як ця звичка впливає на хід лікування: пояснює ЛОР

Часто буває, що без сигарети курці не можуть навіть прокинутися. Особливо без затяжки диму під ранкову каву. Тому хворі часто цікавляться тим, чи можна курити при тонзиліті (ангіні).

Однак слід розуміти, що сигарети шкідливі незалежно від форми й стадії захворювання. Чи можна курити при ангіні та як це впливає на здоров’я — читай в матеріалі.

Чи можна курити при ангіні: основні моменти

ЛОР Віра Бершадська стверджує, що ангіна (тонзиліт) — захворювання, яке характеризується запаленням однієї або декількох мигдаликів, частіше піднебінних, спричинених бактеріальною або вірусною інфекцією. Лімфоїдна тканина мигдаликів горлянки призначена для того, щоб служити бар’єром для проникнення у верхні дихальні шляхи бактерій та вірусів.

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Однак при тривалому перебігу в них інфекційного процесу внаслідок несвоєчасного чи неадекватного лікування, вони самі можуть стати джерелом проблем, пов’язаних із поширенням інфекції на інші органи та системи організму.

Тонзиліти поділяються на гострий тонзиліт (ангіна) та хронічний тонзиліт.

Хронічний тонзиліт — це хронічне запалення піднебінних мигдаликів. Це захворювання розвивається внаслідок частих ангін. Крім того, розвитку хронічного тонзиліту сприяють такі інфекційні захворювання, як скарлатина, кір, дифтерія.

Захворіти на хронічний тонзиліт ризикують люди, у яких є хронічні осередки інфекції в ротовій та носовій порожнині: карієс, синусит, риніт, фарингіт, запалення аденоїдів.

Слід також враховувати, що збудником тонзиліту можуть бути й інші інфекційні захворювання, переважно — стрептококові інфекції.

За словами лікаря, куріння при ангіні не дозволено, адже це — подразнення і пересушування слизової оболонки.

У сучасній медицині існує два способи лікування хронічного тонзиліту. Перший — хірургічний, передбачає часткове чи повне видалення хворих мигдаликів.

Другий — консервативний. Не такий радикальний, як хірургічний. У цьому випадку пропонують полоскання та інгаляції горла різними антисептиками та лікарськими травами.

Як полегшити перебіг ангіни: дієві методи

Лікарка виділяє наступні допоміжні кроки:

регулярно проводити санацію вогнищ інфекції (полоскання, інгаляції та інші процедури);

провести лімфоочищення;

збагатити харчування нутрицевтиками, які допоможуть зміцнити імунітет;

попіклуватися про флору, яка сприяє виробленню інтерферону на слизових.

Про те, як куріння впливає на твій психічний стан та як відмовитися від поганої звички, ми розповідали раніше.

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