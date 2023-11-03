Здоров'я та краса

Чи можна курити при ангіні та як ця звичка впливає на хід лікування: пояснює ЛОР

Анна Голішевська, редакторка сайту 03 Листопада 2023, 14:00
Чи можна курити при ангіні та як ця звичка впливає на хід лікування: пояснює ЛОР
Фото: Unsplash

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