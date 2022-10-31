Лечить или подождать? Можно ли беременным обращаться к стоматологу и когда это лучше делать

Благодаря достижениям медицины лечение зубов — уже давно безболезненный процесс. Впрочем, беременные женщины опасаются, не повредит ли анестезия и другие методы медицинского вмешательства будущей маме и ее малышу.

Нужно ли обращаться к дантисту во время беременности или лучше подождать до рождения ребенка? На этот вопрос ответил стоматолог Александр Приступа.

Можно ли беременным лечить зубы

Лечение зубов во время беременности — нормальная практика. Невылеченный вовремя зуб — это ворота для инфекции, которая ослабляет организм будущей мамы и может навредить ребенку, — объясняет врач.

Поэтому в идеале проверить и пролечить свою полость рта стоит еще на этапе планирования зачатия малыша.

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Но и во время беременности это можно сделать безопасно. Для этого нужно выбрать правильное время и обязательно проинформировать врача о своем состоянии.

Когда беременным лучше идти к стоматологу

Второй триместр считается относительно стабильным периодом. Именно в это время можно лечить зубы и проводить большинство стоматологических процедур, — отмечает Приступа.

Менее благоприятными периодами считается первый триместр, когда женщина и эмбрион наиболее чувствительны к стрессовым ситуациям, и в последние недели беременности, когда необходимо избегать лишних потрясений.

Если зубная боль мучает в это время, то откладывать визит к стоматологу не нужно. Однако специалист во время консультации решит, действительно ли сейчас необходимо лечение или его можно отложить.

В целом, беременным следует придерживаться рекомендаций врача. Так никакие осложнения не будут угрожать ни маме, ни ее малышу.

Малышей нужно обучать уходу за собой еще с детства. Мамам полезно узнать, когда начинать чистить зубы ребенку и как делать это правильно.

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