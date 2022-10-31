Здоровье и красота

Лечить или подождать? Можно ли беременным обращаться к стоматологу и когда это лучше делать

Елена Яковлева, редактор сайта 31 октября 2022, 07:00
Чи можна лікувати зуби під час вагітності - відповідає стоматолог
Фото: Pexels

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