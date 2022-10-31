Лікувати або зачекати? Чи можна вагітним звертатись до стоматолога та коли це краще робити

Завдяки досягненням медицини лікування зубів — уже давно безболісний процес. Утім вагітні жінки побоюються, чи не зашкодить анестезія та інші методи медичного втручання майбутній матусі та її малюку.

Тож, чи потрібно звертатись до дантиста під час вагітності чи краще почекати до народження дитини? На це запитання відповів стоматолог Олександр Приступа.

Чи можна вагітним лікувати зуби

Лікування зубів під час вагітності — нормальна практика. Невилікуваний вчасно зуб — це ворота для інфекції, яка послаблює організм майбутньої мами та може нашкодити дитині, — пояснює лікар.

Тож в ідеалі перевірити та пролікувати свою ротову порожнину варто ще на етапі планування зачаття малюка.

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Але й під час самої вагітності це можна зробити безпечно. Для цього потрібно обрати правильний час та обов’язково проінформувати лікаря про свій стан.⠀

Коли вагітним краще йти до стоматолога

Другий триместр вважається відносно стабільним періодом. Саме в цей час можна лікувати зуби та проводити більшість стоматологічних процедур, — зазначає Приступа.

Менш сприятливими періодами вважається перший триместр, коли жінка та ембріон найбільш чутливі до стресових ситуацій, та останні тижні вагітності, коли необхідно уникати зайвих потрясінь.

Якщо зубний біль мучить у цей час, то відкладати візит до стоматолога не потрібно. Однак фахівець під час консультації вирішить, чи дійсно зараз потрібне лікування, чи його можна відкласти.

Загалом вагітним варто дотримуватись рекомендацій лікаря. Так жодні ускладнення не загрожуватимуть ні мамі, ні її малюку.

Малюків потрібно навчати догляду за собою ще змалечку. Мамам буде корисно дізнатись, коли починати чистити зуби дитині та як робити це правильно.

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