Здоров'я та краса

Лікувати або зачекати? Чи можна вагітним звертатись до стоматолога та коли це краще робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 07:00
Чи можна лікувати зуби під час вагітності - відповідає стоматолог
Фото: Pexels

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