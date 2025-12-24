Поздние ужины — проблемы со здоровьем: почему не следует откладывать прием пищи

В издании Health рассказали, что откладывание ужина не полезно для организма. Время приема пищи так же важно, как качество пищи и ее насыщенность полезными элементами. Читай в материале, почему время приема пищи не имеет значения.

Поздние ужины вызывают метаболические проблемы.

По словам директора программы медицинской хронобиологии в больнице Brigham and Women’s Hospital Фрэнка Шеера люди имеют свои собственные биологические часы. То есть одна и та же пища может иначе влиять на организм в зависимости от времени ее употребления.

В одном из исследований 20 молодых здоровых людей дважды поужинали одинаковыми блюдами: один раз в 18 часов, другой — в 22. После позднего приема пищи в организме были обнаружены изменения: уровень сахара в крови повысился, а процесс расщепления жиров в свою очередь замедлился.

Также был еще один эксперимент, в котором исследователи узнали, что повышение уровня мелатонина, который организм выделяет ночью для подготовки ко сну, мешает регулировать количество сахара в крови.

Директор и его коллеги определили, что люди испытывают больший голод, если поздно ужинают. Кроме того, поздние ужины способствуют изменению на уровне тканей, стимулирующих накопление жира.

Согласно этим исследованиям можно предположить, что поздние ужины могут способствовать развитию метаболических проблем. В то же время, другие исследования показали, что употребление большего количества калорий в начале дня может способствовать снижению веса тела и улучшению показателей метаболического здоровья.

В то же время ученым не удалось определить единого наилучшего времени для еды вечером. Однако как говорит доцент кафедры эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинской школы Джонса Хопкинса Дэйзи Дуан, прием пищи вечером лучше не избегать.

