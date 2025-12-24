Стиль жизни Здоровье и красота

Поздние ужины — проблемы со здоровьем: почему не следует откладывать прием пищи

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 декабря 2025, 19:00 2 мин.
можно ли есть поздно вечером
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь