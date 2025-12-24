Пізні вечері — проблеми зі здоров’ям: чому варто не відкладати прийом їжі

У виданні Health розповіли, що відкладання вечері не є корисною для організму. Час прийому їжі так само важливий, як і якість їжі та її насиченість корисними елементами. Читай у матеріалі, чому час прийому їжі має значення.

Пізні вечері викликають метаболічні проблеми — деталі

За словами директора програми медичної хронобіології в лікарні Brigham and Women’s Hospital Френка Шеєра люди мають свій власний біологічний годинник. Тобто одна й та сама їжа може інакше впливати на організм залежно від часу її вживання.

В одному з досліджень 20 молодих здорових людей двічі повечеряли однаковими стравами: один раз о 18 годині, інший — о 22. Після пізнього прийому їжі в організмі було виявлено зміни: рівень цукру в крові підвищився, а процес розщеплення жирів у свою чергу сповільнився.

Також був ще один експеримент, у якому дослідники дізнались, що підвищення рівня мелатоніну, який організм виділяє вночі для підготовки до сну, заважає регулювати кількість цукру в крові.

Директор та його колеги визначили, що люди відчувають більший голод, якщо пізно вечеряють. Крім того, пізні вечері сприяють зміни на рівні тканин, що стимулюють накопичення жиру.

Згідно з цих досліджень можна припустити, що пізні вечері можуть сприяти розвитку метаболічних проблем. Водночас інші дослідження показали, що вживання більшої кількості калорій на початку дня може сприяти зниженню ваги тіла та поліпшення показників метаболічного здоров’я.

Водночас вченим не вдалося визначити єдиного найліпшого часу для вживання їжі увечері. Однак як говорить доцентка кафедри ендокринології, діабету та метаболізму Медичної школи Джонса Гопкінса Дейзі Дуан, прийом їжі увечері краще не уникати.

