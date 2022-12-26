Не стесняйся идти к врачу: причины и лечение недержания мочи

Недержание мочи у женщин — довольно распространенная проблема, которой не стоит стесняться. С ним сталкиваются после родов, неудачного хирургического вмешательства, во время гормональных колебаний и т. д. В материале мы рассказываем о причинах недержания мочи, методах диагностики и лечения.
Недержание мочи у женщин — самопроизвольное выделение мочи в любой момент времени без возможности контролировать это.
Данная проблема иногда заставляет женщин стесняться собственного тела, ограничивает возможность обсудить проблему и вылечить ее. Фоном болезни часто становится психическая неуравновешенность, стресс, страх выйти из дома.
Недержание существует двух видов: патологическое и непатологическое. Поэтому важно обратиться к специалисту, чтобы своевременно классифицировать тип заболевания и предотвратить возможные негативные последствия.
Недержание мочи в медицинской практике чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Этому есть ряд причин:
Часто бывает так, что ряд причин сочетается: стресс с травмами тазовых органов или климакс и стресс. Если у тебя недержание произошло только раз — это не повод переживать. Ведь такое бывает во время инфекционных заболеваний, вследствие алкогольного опьянения или приема лекарств.
Чтобы диагностировать и начать лечение недержания мочи, необходимо сначала посетить врача-специалиста. Не стесняйся рассказывать обо всем, что беспокоит, ведь так тебе смогут эффективно помочь.
Врач проведет первичный осмотр и даст направление на анализы. В процессе сбора данных тебя могут спросить об интенсивности недержания, его частоте, информации о лекарствах, которые ты принимал(-а).
Одним из возможных вариантов диагностики является тазовый и ректальный осмотр. Также часто прибегают к УЗИ и уретроцистоскопии.
Лечение недержания мочи бывает медикаментозным и немедикаментозным. Оптимальный вариант чаще всего выбирает врач. К немедикаментозному лечению и профилактике относят упражнения Кегеля, тренировку поведения мочеиспускания, снижение веса (при необходимости). Также методом лечения является лазерное вмешательство.
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