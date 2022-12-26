Не стесняйся идти к врачу: причины и лечение недержания мочи

Недержание мочи у женщин — довольно распространенная проблема, которой не стоит стесняться. С ним сталкиваются после родов, неудачного хирургического вмешательства, во время гормональных колебаний и т. д. В материале мы рассказываем о причинах недержания мочи, методах диагностики и лечения.

Недержание мочи у женщин: причины

Недержание мочи у женщин — самопроизвольное выделение мочи в любой момент времени без возможности контролировать это.

Данная проблема иногда заставляет женщин стесняться собственного тела, ограничивает возможность обсудить проблему и вылечить ее. Фоном болезни часто становится психическая неуравновешенность, стресс, страх выйти из дома.

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Недержание существует двух видов: патологическое и непатологическое. Поэтому важно обратиться к специалисту, чтобы своевременно классифицировать тип заболевания и предотвратить возможные негативные последствия.

Недержание мочи в медицинской практике чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Этому есть ряд причин:

Стресс. Климакс или гормональные колебания. Потеря эстрогена, изношенность мышц. Травмы тазовых органов (травматические роды). Нарушение функций органов ткани выделительной системы (инфекции). Мочевой пузырь не выдерживает количество жидкости.

Часто бывает так, что ряд причин сочетается: стресс с травмами тазовых органов или климакс и стресс. Если у тебя недержание произошло только раз — это не повод переживать. Ведь такое бывает во время инфекционных заболеваний, вследствие алкогольного опьянения или приема лекарств.

Недержание мочи: диагностика и лечение

Чтобы диагностировать и начать лечение недержания мочи, необходимо сначала посетить врача-специалиста. Не стесняйся рассказывать обо всем, что беспокоит, ведь так тебе смогут эффективно помочь.

Врач проведет первичный осмотр и даст направление на анализы. В процессе сбора данных тебя могут спросить об интенсивности недержания, его частоте, информации о лекарствах, которые ты принимал(-а).

Одним из возможных вариантов диагностики является тазовый и ректальный осмотр. Также часто прибегают к УЗИ и уретроцистоскопии.

Лечение недержания мочи бывает медикаментозным и немедикаментозным. Оптимальный вариант чаще всего выбирает врач. К немедикаментозному лечению и профилактике относят упражнения Кегеля, тренировку поведения мочеиспускания, снижение веса (при необходимости). Также методом лечения является лазерное вмешательство.

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