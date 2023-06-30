Общий анализ крови: зачем и кому нужен

Анализы — один из самых простых способов определить наличие патологий в работе органов и систем организма. Поскольку большое количество заболеваний на первых порах протекает бессимптомно, врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови как минимум один раз в году. Подробнее об основных показателях и их значимости расскажем в этой статье.
Основными показателями, которые исследуют в ходе общего анализа крови, являются:
Плановый и срочный анализ крови предлагают сдать медицинские лаборатории Esculab. Специалисты предоставляют услугу забора материалов на дому. Через форму на сайте можно записаться на процедуру. Получить результаты можно онлайн — на электронную почту, указанную при регистрации.
Основными показаниями для сдачи крови на общий анализ являются:
Назначить ОАК может врач любой специализации. Если вы проходите ежегодное обследование — направление даст терапевт. В случае прохождения лечения на исследование крови направит профильный специалист. Расшифровкой результатов занимается врач, который выдал направление, поскольку он владеет полной информацией об общем состоянии здоровья пациента.
Чтобы получить корректные результаты анализов, перед забором материала:
Точная диагностика позволяет своевременно выявить патологию и назначить эффективное лечение.
Также раньше мы рассказывали, как ученые определяют склонность к тревожным расстройствам по анализу крови.
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