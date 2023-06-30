Общий анализ крови: зачем и кому нужен

Анализы — один из самых простых способов определить наличие патологий в работе органов и систем организма. Поскольку большое количество заболеваний на первых порах протекает бессимптомно, врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови как минимум один раз в году. Подробнее об основных показателях и их значимости расскажем в этой статье.

Что исследует анализ крови

Основными показателями, которые исследуют в ходе общего анализа крови, являются:

общий белок — выявляет нарушения в обмене жиров, белков и углеводов, позволяет диагностировать болезни почек, поджелудочной железы и печени;

уровень гемоглобина — для определения состояния иммунной системы, содержания эритроцитов, необходимых для транспортировки кислорода к органам;

уровень эритроцитов — отклонение от нормы свидетельствует о наличии хронических болезней легких, сердечных патологий, лейкоза;

количество тромбоцитов — повышается при острых инфекционных заболеваниях, воспалениях, недостатке витаминов группы B, что без надлежащей терапии приводит к образованию тромбов;

СОЭ — соотношение фракций белков в плазме, которое меняется при наличии воспалительных процессов и других патологических состояний;

уровень лейкоцитов — определяет сопротивляемость организма воздействию патогенов.

Плановый и срочный анализ крови предлагают сдать медицинские лаборатории Esculab. Специалисты предоставляют услугу забора материалов на дому. Через форму на сайте можно записаться на процедуру. Получить результаты можно онлайн — на электронную почту, указанную при регистрации.

Сейчас также смотрят

Когда нужно сдавать общий анализ крови

Основными показаниями для сдачи крови на общий анализ являются:

симптомы инфекционного заболевания — кашель, повышенная температура, головная боль;

быстрая утомляемость и постоянная слабость;

период подготовки к хирургическому вмешательству;

прохождение общего медицинского осмотра;

беременность — все показатели важны для определения состояния здоровья будущей мамы и плода;

подозрение на гематологическую патологию;

наличие симптомов глистной инвазии;

подготовка к прививке — чтобы полностью исключить наличие воспалительных процессов.

Назначить ОАК может врач любой специализации. Если вы проходите ежегодное обследование — направление даст терапевт. В случае прохождения лечения на исследование крови направит профильный специалист. Расшифровкой результатов занимается врач, который выдал направление, поскольку он владеет полной информацией об общем состоянии здоровья пациента.

Чтобы получить корректные результаты анализов, перед забором материала:

не употребляй пищу и не пейте ничего кроме воды в течение 8–12 часов;

исключи алкоголь за сутки;

если проходишь медикаментозную терапию, прекрати прием лекарств за сутки до исследования;

избегай стрессов, больших физических нагрузок и курения минимум один-два часа перед анализом.

Точная диагностика позволяет своевременно выявить патологию и назначить эффективное лечение.

Также раньше мы рассказывали, как ученые определяют склонность к тревожным расстройствам по анализу крови.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!