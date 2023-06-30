Загальний аналіз крові: навіщо і кому потрібен

Аналізи — один із найпростіших способів визначити наявність патологій у роботі органів та систем організму. Оскільки велика кількість захворювань спочатку протікає безсимптомно, лікарі рекомендують здавати загальний аналіз крові як мінімум один раз на рік. Докладніше про основні показники та їх значення розповімо у цій статті.

Що досліджує аналіз крові

Основними показниками, що досліджуються під час загального аналізу крові, є:

загальний білок — виявляє порушення в обміні жирів, білків та вуглеводів, дозволяє діагностувати хвороби нирок, підшлункової залози та печінки;

рівень гемоглобіну — визначення стану імунної системи, вмісту еритроцитів, що необхідні транспортування кисню до органів;

рівень еритроцитів — відхилення від норми свідчить про наявність хронічних хвороб легень, серцевих патологій, лейкозу;

кількість тромбоцитів — підвищується при гострих інфекційних захворюваннях, запаленнях, нестачі вітамінів групи B, що без належної терапії призводить до утворення тромбів;

ШОЕ — співвідношення фракцій білків у плазмі, яке змінюється за наявності запальних процесів та інших патологічних станів;

рівень лейкоцитів — визначає опірність організму до впливу патогенів.

Плановий та терміновий аналіз крові пропонують здати медичні лабораторії Esculab. Фахівці надають послугу забору матеріалів вдома. Через форму на сайті можна записатися на процедуру. Отримати результати можна онлайн — на електронну пошту, вказану під час реєстрації.

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Коли потрібно здавати загальний аналіз крові

Основними показаннями для здавання крові на загальний аналіз є:

симптоми інфекційного захворювання — кашель, підвищена температура, головний біль;

швидка стомлюваність та постійна слабкість;

період підготовки до хірургічного втручання;

проходження загального медичного огляду;

вагітність — всі показники важливі для визначення стану здоров’я майбутньої мами та плода;

підозра на гематологічну патологію;

наявність симптомів глистової інвазії;

підготовка до щеплення — щоб повністю виключити наявність запальних процесів.

Призначити ОАК може лікар будь-якої спеціалізації. Якщо ви проходите щорічне обстеження — направлення дасть терапевт. У разі лікування на дослідження крові направить профільний фахівець. Розшифровкою результатів займається лікар, який видав направлення, оскільки він має повну інформацію про загальний стан здоров’я пацієнта.

Щоб отримати коректні результати аналізів, перед забором матеріалу:

не вживай їжу та не пийте нічого крім води протягом 8–12 годин;

не вживай алкоголь за добу;

якщо ти проходиш медикаментозну терапію, припини прийом ліків за добу до дослідження;

уникай стресів, великих фізичних навантажень та куріння щонайменше одну-дві години перед аналізом.

Точна діагностика дозволяє своєчасно виявити патологію та призначити ефективне лікування.

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