Загальний аналіз крові: навіщо і кому потрібен

Аналізи — один із найпростіших способів визначити наявність патологій у роботі органів та систем організму. Оскільки велика кількість захворювань спочатку протікає безсимптомно, лікарі рекомендують здавати загальний аналіз крові як мінімум один раз на рік. Докладніше про основні показники та їх значення розповімо у цій статті.
Основними показниками, що досліджуються під час загального аналізу крові, є:
Плановий та терміновий аналіз крові пропонують здати медичні лабораторії Esculab. Фахівці надають послугу забору матеріалів вдома. Через форму на сайті можна записатися на процедуру. Отримати результати можна онлайн — на електронну пошту, вказану під час реєстрації.
Основними показаннями для здавання крові на загальний аналіз є:
Призначити ОАК може лікар будь-якої спеціалізації. Якщо ви проходите щорічне обстеження — направлення дасть терапевт. У разі лікування на дослідження крові направить профільний фахівець. Розшифровкою результатів займається лікар, який видав направлення, оскільки він має повну інформацію про загальний стан здоров’я пацієнта.
Щоб отримати коректні результати аналізів, перед забором матеріалу:
Точна діагностика дозволяє своєчасно виявити патологію та призначити ефективне лікування.
Також раніше ми розповідали, як науковці визначають схильність до тривожних розладів за аналізом крові.
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