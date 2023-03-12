Запобігти болю та не сплутати з серцевим нападом: як науковці визначають схильність до тривожних розладів за аналізом крові

Вона виснажує та не дає повноцінно проживати кожен день, а напруга у м’язах залишає по собі тільки втому у тілі. Саме так виглядає життя з тривожністю.

Виглядає не дуже привабливо, але деякі люди так можуть жити довгий час. Тож необхідно шукати, як з нею впоратись та як її діагностувати.

Нове дослідження науковців Медичної школи Університету Індіани доводить, що визначити майбутній ризик та варіанти лікування тривожності можна буде за допомогою аналізу крові. Про це пише профільне видання Science Alert.

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Психіатр-нейроболог Олександр Нікулеску пояснює, що чимало людей, які відчувають тривогу та не діагностують її належним чином, можуть потрапити до лікарні з нападом паніки та думати, що у них серцевий напад.

Однак якщо правильно діагностувати тривогу, то можна уникнути болю та страждань, яких зазнають пацієнти з тривожністю.

Як проходило дослідження

Дослідники розділили піддослідних на три групи, щоб навчитись виявляти депресію, ПТСР, біполярний розлад, болі та аналізувати біомаркери тривожності.

За допомогою першої групи намагались визначити біомаркери, які відповідають за зміни тривожності. Друга група мала допомогти прогнозувати тривогу, а третя — прогнозувати стани високої та клінічно серйозної тривоги, оскільки її учасники вже мали сильні приступи.

Таким чином за допомогою визначених біомаркерів у майбутньому можна буде визначати рівень ризику розвитку тривожних розладів та запобігти їхньому розвитку.

Та водночас з новими відкриттями поряд з всесвітньо відомими медичними процедурами поруч ходить завжди чимала кількість міфів. Читай відповіді на незручні питання про донорство.

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