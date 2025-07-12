Пуповинна кров: панацея від тяжких хвороб чи дорогий міф

Пуповинна кров — це те, що залишається у пуповині й плаценті після народження дитини. Її зберігають у кріобанках, бо в ній є унікальні стовбурові клітини. Компанії обіцяють, що ці клітини допоможуть вилікувати десятки хвороб — від раку до аутизму. Та чи так це насправді?

УП Життя вирішило розібратися, що таке пуповинна кров, як її використовують у медицині та чи дійсно вона допомагає людям.

На перший погляд здається, що це медичне диво, яке здатне вилікувати майже всі хвороби. Проте є нюанси. Кількість крові, яку вдається зібрати, невелика. А якщо зразок виявиться забрудненим або клітин у ньому буде замало — його просто не зможуть використати.

У яких випадках пуповинна кров справді допомогла

Ще у 1988 році світ медицини зробив важливий крок уперед — уперше успішно пересадили стовбурові клітини з пуповинної крові. Цю унікальну операцію зробили в Парижі п’ятирічному хлопчику з США, Меттью Ферроу, якому діагностували важке спадкове захворювання — анемію Фанконі.

Його кістковий мозок переставав працювати. Хлопчику пересадили стовбурові клітини, отримані з пуповинної крові його новонародженої сестри. Це була перша успішна така операція у світі — і Меттью вижив.

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Цей випадок став підґрунтям для створення банків пуповинної крові. Вчені в усьому світі почали вивчати потенціал стовбурових клітин у лікуванні десятків захворювань.

А як щодо діабету, аутизму, ДЦП

З того часу цю кров почали активно використовувати для реклами. І звісно ж, рекламні обіцянки виглядають вражаюче: вилікувати аутизм, відновити слух, зупинити цукровий діабет. Насправді ці методи ще проходять клінічні випробування і поки не мають визнаної ефективності.

У 2020 році Дюкський університет досліджував, чи може пуповинна кров допомогти дітям з аутизмом. Легкі покращення у спілкуванні фіксували лише в окремих групах дітей без інтелектуальних порушень.

Дитяча неврологиня Оксана Демідова пояснює, що аутизм — це особливість розвитку мозку, що формується ще в утробі матері.

Через це повністю вилікувати аутизм за допомогою клітинної терапії неможливо — нові клітини мозку не виростуть, а порушення не зникнуть.

Зараз немає жодних доказових методів лікування аутизму стовбуровими клітинами. Єдиний ефективний шлях — це спеціальна робота з фахівцями, які допомагають дитині навчитися спілкуватися, говорити та поводитись.

У найоптимістичнішому дослідженні пуповинну кров вводили десяткам дітей з церебральним паралічем — неврологічним захворюванням, що викликає слабкість м’язів і проблеми з ходою.

Через рік після лікування лікарі зафіксували покращення рухових функцій і розпочали найбільший та найретельніший етап клінічних випробувань препарату. Цей етап досі триває.

Скільки коштує зберігання в Україні

Зберігати пуповинну кров у спеціальних банках задоволення не з дешевих. Один лише забір пуповинної крові коштує — від 20 тисяч гривень. А ще потрібно платити за зберігання — 6–13 тисяч щороку.

Крім цього, культивація клітин — від 68 до понад 100 тисяч гривень. Усе це — без гарантії, що зразок виявиться придатним або що його взагалі колись використають.

У США, наприклад, не раз фіксували зіпсовані зразки або зараження бактеріями — навіть попри регулярну оплату зберігання.

Чи справді це страхування майбутнього

Американські гінекологи вказують, що гемопоетичні клітини з пуповинної крові можуть застосовуватись у лікуванні понад 70 захворювань. Але можуть — не означає гарантовано допоможуть.

Багато методів досі не пройшли достатньої кількості досліджень, щоб стати стандартом лікування.

— Так, у пуповинній крові є фактори росту та цитокіни, які можуть запускати відновлення тканин. Але більшість досліджень поки на рівні експериментів на тваринах, — пояснює біолог Володимир Шаблій.

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