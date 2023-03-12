Здоровье и красота

Предотвратить боль и не спутать с сердечным приступом: как ученые определяют склонность к тревожным расстройствам по анализу крови

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 марта 2023, 07:00
метод діагностики тривожності
Фото: Unsplash

Больше новостей
Стал желудок: как облегчить состояние в домашних условиях?
“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн
Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Євробачення
Когда раздастся пение со всех уголков: Евровидение-2023 — даты и расписание конкурса
Смотреть больше

Материалы по теме

Стал желудок: как облегчить состояние в домашних условиях?
“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Болить підшлункова залоза - що робити, як болить і де знаходиться підшлункова залоза
Боль в животе — не просто так! Все о болезнях поджелудочной железы, их симптомах и лечении
парамедики
Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах

Видео
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн

Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн
Павло Казарін
Война в этом году не закончится: Павел Казарин в интервью во время ротации из Бахмута
0:02:17
парамедики
Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах
0:03:55
Херсонська область
Херсонская область после освобождения: как сейчас живут деоккупированные села
0:04:32
Трагічні історії тих, хто вижив після авіаудару на будинок в Ізюмі
Он потерял семерых членов семьи — трагические истории выживших после авиаудара на дом в Изюме
Карта бойових дій в Україні
Попытки прорвать оборону и применение аэрозольных гранат в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 11 марта в режиме онлайн
0:02:47
Білогорівка
Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска
0:03:39
Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів
Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники
0:06:26
Бахмут
Судьба Бахмута будет решена украинскими солдатами: защитник Мамай рассказал последние новости с передовой
Комікеса Настя Зухвала про сексистський гумор в Україні
Аудитория уже так не воспринимает — комик Настя Зухвала о переосмыслении сексистского юмора
Больше видео
Місячний посівний календар на березень 2023: коли і що сіяти
Читать дальше
Лунный посевной календарь на март 2023 года: когда лучше заниматься садоводством
Хто залишив МастерШеф Професіонали-4 у п’ятому випуску від 11.03.23
Читать дальше
Стараешься изо всех сил, но черный фартук догоняет! Как прошел пятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь