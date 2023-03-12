Предотвратить боль и не спутать с сердечным приступом: как ученые определяют склонность к тревожным расстройствам по анализу крови

Она истощает и не дает полноценно проживать каждый день, а напряжение в мышцах оставляет после себя только усталость в теле. Именно так выглядит жизнь с тревожностью.

Выглядит не очень заманчиво, но некоторые люди так могут жить долгое время. Так что необходимо искать, как с ней справиться и как ее диагностировать.

Новое исследование ученых Медицинской школы Университета Индианы доказывает, что определить будущий риск и варианты лечения тревожности можно будет с помощью анализа крови. Об этом пишет профильное издание Science Alert.

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Психиатр-нейроболог Александр Никулеску объясняет, что много людей, которые чувствуют тревогу и не диагностируют ее должным образом, могут попасть в больницу с приступом паники и думать, что у них сердечный приступ.

Однако если правильно диагностировать тревогу, то можно избежать боли и страданий, которые испытывают пациенты с тревожностью.

Как проходило исследование

Исследователи разделили испытуемых на три группы, чтобы научиться выявлять депрессию, ПТСР, биполярное расстройство, боли и анализировать биомаркеры тревожности.

С помощью первой группы пытались определить биомаркеры, отвечающие за изменение тревожности. Вторая группа должна помочь прогнозировать тревогу, а третья — прогнозировать состояния высокой и клинически серьезной тревоги, поскольку ее участники уже имели сильные приступы.

Таким образом, с помощью определенных биомаркеров в будущем можно будет определять уровень риска развития тревожных расстройств и предотвратить их развитие.

Но вместе с новыми открытиями наряду с всемирно известными медицинскими процедурами рядом ходит всегда большое количество мифов. Читай ответы на неудобные вопросы о донорстве.

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