Остеоходроз: симптомы, лечение и почему это совсем не про боль в спине

Нередко при посещении врача с жалобами на боль в спине пациент может услышать диагноз остеохондроз. Сейчас это действительно распространенная болезнь, однако ее основной симптом далеко не боль в спине. Так что же такое остеохондроз? Подробнее об этом рассказали в издании Healthline, Medical News Today и в Минздраве.

Что такое остеохондроз

Остеохондроз — это заболевание позвоночника, при котором происходит отслоение кусочков хряща и тонких слоев кости от некоторых костей в суставах человека. Часто причиной является нарушение кровоснабжения суставов.

В Минздраве отмечают, что это группа редких заболеваний, которые связаны с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, остеохондроз начинается в детском возрасте как дегенеративное или некротическое состояние.

Причины возникновения

В издании Medical News Today подчеркивают, что пока ученые не знают, как именно возникает остеохондроз. Однако существует несколько теорий, в частности, что это заболевание возникает вследствие:

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воспаления суставов;

недостаточного притока крови к суставам;

неправильно формирования костей, что может повлечь их слабость;

неоднократных травм от чрезмерной нагрузки суставов.

Некоторые ученые также предполагают, что остеохондроз может иметь генетическую составляющую. Однако современные данные свидетельствуют о том, что генетика может играть лишь незначительную роль.

Остеохондроз: симптомы

Издание Healthline отмечает, что несмотря на то, что некоторые случаи остеохондроза могут возникать и исчезать незамеченными, но все же самым распространенным симптомом является боль в области пораженного сустава. Она может возникать как из-за физической активности, так и из-за давления на эту область.

Другие симптомы остеохондроза могут включать:

отек

болезненность;

хруст в суставе;

заклинивание сустава;

слабость суставов;

скованность суставов;

невозможность полностью выпрямить пораженную конечность.

Как рассказывают в Минздраве, в Украине нередко врачи, которые не пользуются международными протоколами лечения, при жалобах на боль в спине ставят диагноз остеохондроз.

В то же время в западных странах когда пациент жалуется на боль в спине — ему часто устанавливают симптоматический диагноз, который так и называется: боль в спине. И в таком случае вместо дорогих методов лечения назначают занятия спортом, упражнения и обезболивающие препараты.

А проведение дополнительного обследования требуется в том случае, когда есть соответствующие симптомы остеохондроза, а не только боль в спине.

Лечение остеохондроза

Сейчас врачи используют несколько методов лечения остеохондроза. Но стоит помнить, что только врач может назначить лечение, основываясь на состоянии пациента.

Поэтому при подозрении на остеохондроз нужно обратиться к невропатологу, который при необходимости, направит на соответсвующее обследование и назначит лечение.

К примеру, для лечения остеохондроза могут использовать бандаж, с помощью которого временно ограничится движение пораженного сустава. Также это может быть трость или костыли, которые помогут передвигаться больному в течение определенного времени.

В некоторых случаях при остеохондрозе помогают упражнения по растяжке, чтобы укрепить мышцы и сухожилия пораженного сустава.

В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления проблемных участков кости.

Прогноз

Перспективы могут отличаться в зависимости от состояния больного остеохондрозом. Но в основном остеохондроз часто проходит без лечения или с помощью бандажа и упражнений. Симптомы часто исчезают без лечения в течение нескольких недель или месяцев после их возникновения.

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