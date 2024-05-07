Остеоходроз: симптоми, лікування та чому це зовсім не про біль у спині

Нерідко при відвідуванні лікаря та скаргах на біль у спині пацієнт може почути діагноз остеохондроз. Нині це справді поширена хвороба, однак її основний симптом — далеко не біль у спині. То що ж таке остеохондроз? Детальніше про це розповіли у виданні Healthline, Medical News Today та МОЗ.

Що таке остеохондроз

Остеохондроз — це захворювання хребта, при якому відбувається відшарування шматочків хряща та тонких шарів кістки від деяких кісток у суглобах людини. Часто причиною є порушення кровопостачання суглобів.

У МОЗ зазначають, що це група рідкісних захворювань, які пов’язані з порушенням нормального розвитку росту кісток з ураженням центрів окостеніння в епіфізі. Як правило, остеохондроз починається в дитячому віці як дегенеративний або некротичний стан.

Причини виникнення

У виданні Medical News Today підкреслюють, що наразі вчені не знають, як саме виникає остеохондроз. Однак існує кілька теорій, зокрема, це захворювання виникає внаслідок:

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запалення суглобів;

недостатнього припливу крові до суглобів;

неправильного формування кісток, що може спричинити їхню слабкість;

неодноразові травми від надмірного навантаження суглобів.

Деякі вчені також припускають, що остеохондроз може мати генетичну складову. Проте сучасні дані свідчать про те, що генетика може відігравати лише незначну роль.

Остеохондроз: симптоми

Видання Healthline наголошує: попри те, що деякі випадки остеохондрозу можуть виникати і зникати непоміченими, все ж найпоширенішим симптомом є біль в ділянці ураженого суглоба. Він може виникати як через фізичну активність, так і через тиск на цю ділянку.

Інші симптоми остеохондрозу можуть включати:

набряк;

болючість;

хрускіт у суглобі;

заклинювання суглоба;

слабкість суглобів;

скутість суглобів;

неможливість повністю випрямити уражену кінцівку.

Як розповідають у МОЗ, в Україні нерідко лікарі, що не послуговуються міжнародними протоколами лікування, при скаргах на біль у спині ставлять діагноз остеохондроз.

Водночас у західних країнах коли пацієнт скаржиться на біль у спині — йому часто встановлюють симптоматичний діагноз, який так і називається: біль у спині. І в такому випадку замість дорогих методів лікування призначають заняття спортом, вправи та знеболювальні препарати.

А проведення додаткового обстеження потрібне у тому випадку, коли є відповідні симптоми остеохондрозу, а не лише біль у спині.

Лікування остеохондрозу

Наразі лікарі мають кілька методів лікування остеохондрозу. Але варто пам’ятати, що лише лікар може призначити лікування базуючись на стані пацієнта.

Тому при підозрі на остеохондроз слід звернутися до невропатолога, який при необхідності направить на відповідне обстеження та призначить лікування.

Приміром, для лікування остеохондрозу можуть використовувати бандаж, за допомогою якого тимчасово обмежиться рух ураженого суглоба. Також це може бути тростина чи милиці, що допоможуть пересуватися хворому протягом певного часу.

У деяких випадках при остеохондрозі допомагають вправи з розтяжки, щоб зміцнити м’язи та сухожилля ураженого суглоба.

У рідкісних випадках може знадобитися хірургічне втручання для видалення проблемних ділянок кістки.

Прогноз

Перспективи можуть відрізнятися залежно від стану хворого на остеохондроз. Та здебільшого остеохондроз часто проходить без лікування або ж з допомогою бандажу та вправ. Симптоми часто зникають без лікування протягом декількох тижнів або місяців після їх виникнення.

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