Пациентов привозят чуть ли не каждый месяц. Какие посторонние предметы медики достают из толстой кишки

Подростковый возраст — время для экспериментов и поисков себя. Однако иногда поиски могут заходить слишком далеко и угрожать здоровью и жизни.

Так, например, вводить посторонние предметы в анальное отверстие довольно опасно. Даже если они специально предназначены для этого, есть большой шанс, что что-то пойдёт не так.

Тогда человека ждет не только “веселое” путешествие в больницу, но и реальная опасность.

Сейчас также смотрят

Эта тема считается не конвенциональной для обсуждения. Общество табуирует все, о чем неудобно говорить. Однако молчание порождает неосведомленность, а она ведет к печальным последствиям.

Так, ежемесячно в больницу Охматдет приводят пациентов с посторонними телами в толстой кишке. В большинстве такими пациентами являются подростки.

Что врачи достают из толстой кишки пациентов, почему так происходит, и чем это может угрожать, рассказали на странице Охматдета.

Какие предметы медики достают из толстой кишки

Хирурги и эндоскописты Охматдета извлекают из толстой кишки пациентов разные предметы. Среди них:

бутылка из-под духов,

освежитель воздуха;

морковь;

вибратор;

дезодорант;

анальная пробка;

колпачки;

вейп.

Процедура извлечения обычно проходит под общей анестезией.

Но это далеко не все. Иногда пациентами могут быть даже младенцы. Врачи рассказали о случаях, когда они доставали свечи из свеклы и мыла из толстой кишки малышей.

Такими свечами некоторые родители пытаются лечить запоры, однако это только вредит здоровью. Так что врачи просят избегать нетрадиционных методов лечения.

В чем опасность?

Когда ситуация выходит из-под контроля и предмет оказывается внутри толстой кишки, здоровью человека угрожает опасность.

Посторонние предметы могут привести к воспалению кишечника, перфорации, сильному кровотечению и перитониту — воспалительному процессу, который приводит к тяжелой интоксикации и поражает внутренние органы.

Один из последних случаев, который угрожал здоровью, произошел с 16-летним парнем. В его прямой кишке врачи обнаружили вибратор, который три часа подряд продолжал работать внутри пациента. Это привело не только к дискомфорту и боли в животе, но и к кровотечению.

Если что-то подобное случилось с тобой, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в больницу, а не пытаться помочь себе самостоятельно.

Помни, чем быстрее специалисты уберут посторонний предмет, тем больше шансов избежать тяжелых последствий.

В чем причина таких случаев

По мнению врачей, причиной таких случаев может быть отсутствие сексуального воспитания или психологические проблемы: желание внимания, конфликты в семье, строгость воспитания, тревожность и т.д.

Поэтому родителям важно быть внимательными к своим детям, больше общаться, обращать внимание на эмоциональное состояние, строить доверительные отношения и обращаться за психологической помощью к специалистам.

Сексуальное образование не должно быть табуированным в обществе, однако многие родители все еще стесняются говорить с ребенком об “этом”. Какие табу и предрассудки вокруг “пикантных” тем кружат в украинском обществе, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.