Здоровье и красота

Пациентов привозят чуть ли не каждый месяц. Какие посторонние предметы медики достают из толстой кишки

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 августа 2023, 11:39
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