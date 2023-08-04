Пациентов привозят чуть ли не каждый месяц. Какие посторонние предметы медики достают из толстой кишки

Подростковый возраст — время для экспериментов и поисков себя. Однако иногда поиски могут заходить слишком далеко и угрожать здоровью и жизни.
Так, например, вводить посторонние предметы в анальное отверстие довольно опасно. Даже если они специально предназначены для этого, есть большой шанс, что что-то пойдёт не так.
Тогда человека ждет не только “веселое” путешествие в больницу, но и реальная опасность.
Эта тема считается не конвенциональной для обсуждения. Общество табуирует все, о чем неудобно говорить. Однако молчание порождает неосведомленность, а она ведет к печальным последствиям.
Так, ежемесячно в больницу Охматдет приводят пациентов с посторонними телами в толстой кишке. В большинстве такими пациентами являются подростки.
Что врачи достают из толстой кишки пациентов, почему так происходит, и чем это может угрожать, рассказали на странице Охматдета.
Хирурги и эндоскописты Охматдета извлекают из толстой кишки пациентов разные предметы. Среди них:
Фото: Facebook Охматдет
Процедура извлечения обычно проходит под общей анестезией.
Процедура извлечения обычно проходит под общей анестезией.
Но это далеко не все. Иногда пациентами могут быть даже младенцы. Врачи рассказали о случаях, когда они доставали свечи из свеклы и мыла из толстой кишки малышей.
Такими свечами некоторые родители пытаются лечить запоры, однако это только вредит здоровью. Так что врачи просят избегать нетрадиционных методов лечения.
Когда ситуация выходит из-под контроля и предмет оказывается внутри толстой кишки, здоровью человека угрожает опасность.
Посторонние предметы могут привести к воспалению кишечника, перфорации, сильному кровотечению и перитониту — воспалительному процессу, который приводит к тяжелой интоксикации и поражает внутренние органы.
Посторонние предметы могут привести к воспалению кишечника, перфорации, сильному кровотечению и перитониту — воспалительному процессу, который приводит к тяжелой интоксикации и поражает внутренние органы.
Один из последних случаев, который угрожал здоровью, произошел с 16-летним парнем. В его прямой кишке врачи обнаружили вибратор, который три часа подряд продолжал работать внутри пациента. Это привело не только к дискомфорту и боли в животе, но и к кровотечению.
Если что-то подобное случилось с тобой, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в больницу, а не пытаться помочь себе самостоятельно.
Помни, чем быстрее специалисты уберут посторонний предмет, тем больше шансов избежать тяжелых последствий.
Помни, чем быстрее специалисты уберут посторонний предмет, тем больше шансов избежать тяжелых последствий.
По мнению врачей, причиной таких случаев может быть отсутствие сексуального воспитания или психологические проблемы: желание внимания, конфликты в семье, строгость воспитания, тревожность и т.д.
Поэтому родителям важно быть внимательными к своим детям, больше общаться, обращать внимание на эмоциональное состояние, строить доверительные отношения и обращаться за психологической помощью к специалистам.
Сексуальное образование не должно быть табуированным в обществе, однако многие родители все еще стесняются говорить с ребенком об “этом”. Какие табу и предрассудки вокруг “пикантных” тем кружат в украинском обществе, читай в материале.
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