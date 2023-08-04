Здоров'я та краса

Пацієнтів привозять ледь не щомісяця. Які сторонні предмети медики дістають з товстої кишки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 11:39
які предмети дістають з товстої кишки
Фото: Pexels

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