Пацієнтів привозять ледь не щомісяця. Які сторонні предмети медики дістають з товстої кишки

Підлітковий вік — час для експериментів та пошуків себе. Проте часом пошуки можуть заходити надто далеко та загрожувати здоров’ю та життю.

Так, наприклад, вводити сторонні предмети в анальний отвір — доволі небезпечно. Навіть якщо вони спеціально призначені для цього, є великий шанс, що щось піде не так. Тоді на людину чекає не лише “весела” подорож у лікарню, а й реальна небезпека.

Така тема вважається неконвенційною для обговорення. Суспільство табуює усе, про що незручно говорити. Проте замовчування породжує необізнаність, а вона веде до сумних наслідків.

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Так, щомісяця до лікарні Охматдит потрапляють пацієнти зі сторонніми предметами в товстій кишці. Здебільшого такими пацієнтами є підлітки. Що лікарі дістають з товстої кишки пацієнтів, чому так відбувається та чим це може загрожувати, розповіли на сторінці Охматдиту.

Які предмети медики дістають з товстої кишки

Хірурги та ендоскопісти Охматдиту дістають з товстої кишки пацієнтів різні предмети. Серед них:

пляшка з-під парфумів;

освіжувач повітря;

морква;

вібратор;

дезодорант;

анальна пробка;

ковпачки;

вейп.

Процедура вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією.

Та це далеко не все. Інколи пацієнтами можуть бути навіть немовлята. Лікарі розповіли про випадки, коли вони діставали свічки з буряка та мила з товстої кишки малечі.

Такими свічками деякі батьки намагаються лікувати закрепи, проте це лише шкодить здоров’ю. Тож лікарі просять уникати нетрадиційних методів лікування.

У чому небезпека?

Коли ситуація виходить з-під контролю й предмет опиняється всередині товстої кишки, здоров’ю людини загрожує небезпека.

Адже сторонні предмети можуть призвести до запалення кишківника, перфорації, сильної кровотечі та перитоніту — запального процесу, який спричиняє важку інтоксикацію та вражає внутрішні органи.

Один з останніх випадків, що загрожував здоров’ю, трапився з 16-річним хлопцем. У його товстій кишці лікарі виявили вібратор, який три години поспіль продовжував працювати всередині пацієнта. Це призвело не лише до дискомфорту та болю в животі, а й до кровотечі.

Якщо щось подібне сталося з тобою, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою у лікарню, а не намагатися допомогти собі самостійно.

Пам’ятай, чим швидше спеціалісти вилучать сторонній предмет, тим більше шансів уникнути тяжких наслідків.

У чому причина таких випадків

На думку лікарів, причиною таких випадків може бути відсутність сексуального виховання чи психологічні проблеми: бажання уваги, конфлікти у родині, суворість виховання, тривожність тощо.

Тож дуже важливо, щоб батьки були уважними до своїх дітей, більше спілкуватися, звертати увагу на емоційний стан, будували довірливі стосунки та вчасно зверталися за психологічною допомогою до фахівців.

Сексуальна освіта не має бути табуйованою у суспільстві, проте багато батьків усе ще соромляться говорити з дитиною про “це”. Які табу і забобони навколо “пікантних” тем кружляють в українському суспільстві, читай у матеріалі.

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