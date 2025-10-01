Чешусь и не могу остановиться: почему возникает зуд и можно ли раздирать кожу

Бывает ли у тебя такое, что кожа начинает очень сильно чесаться? Наверное, такая ситуация случалась с каждым. Кожа может чесаться по множеству причин, среди которых заболевания кожи, вирусы, несоблюдение гигиены и т.д.

А можно ли чесать кожу? И что лучше сделать вместо расчесывания? Об этом рассказали The Washington Post.

Можно ли чесать кожу

Когда мы начинаем чесать кожу, то часто не можем остановиться, пока укус комара или другая проблема не превратится в кровяную шишку. Расчесывание раны будто и утоляет зуд, а в то же время увеличивает его! Вместо чесания раздраженного места попробуй погладить точку зуда пальцами или мягкой кистью для макияжа.

Ученые исследовали, что можно даже не касаться места с зудом. Вместо этого можно гладить кожу пальцами или кистью примерно на расстоянии 1,8 см от точки зуда.

Это лучший способ на случаи, если тебя укусило насекомое, ты болеешь ветрянкой или места зуда нельзя касаться в любом случае.

Недавно, в 2020 году, группа ученых решила узнать, что происходит, когда мы расчесываем кожу. С помощью мышей им удалось узнать, что поглаживания кожи рядом уменьшают чувство зуда.

А использование кисточки для макияжа будет эффективным, если поглаживать кожу рядом с точкой зуда в медленном темпе. Оптимальным является прохождение участка на коже примерно 2,5 см в секунду.

Почему мы не можем остановиться, когда чешемся

Боль и чувство зуда передаются по одним и тем же нервным волокнам. При аллергической реакции выделяются молекулы гистамина, которые провоцируют желание чесаться и активируют наши нервные окончания.

Есть и другие триггеры. К примеру, бактерии или прикосновения к коже. Есть так называемая теория пространственного разнообразия зуда, когда небольшая группа нервных волокон кожи активируется в одном участке, и мы воспринимаем контраст как зуд.

Если нервные окончания активируются слишком сильно, мы ощутим боль. Мы не можем остановиться когда чешемся, потому что чувство боли перекрывает зуд. Словом, мы получаем облегчение, когда раздираем укус комара, потому что боль не такая неприятная, как зуд.

Во время чесания в кожу высвобождаются воспалительные молекулы, вновь вызывающие зуд. Чтобы перестать чесаться, стоит перейти на легкое потирание кожи или поглаживание. Так ты не будешь травмировать кожу и не будешь провоцировать новый зуд.

Тем, кто имеет хронический зуд как симптом крапивницы или последствие гемодиализа, для облегчения зуда можно использовать именно растирание кожи, а не расчесывание.

