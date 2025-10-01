Стиль життя Здоров'я та краса

Чухаюсь і не можу зупинитися: чому виникає зуд і чи можна дерти шкіру

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Жовтня 2025, 19:00 3 хв.
Чому хочеться чесатися
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь