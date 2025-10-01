Чухаюсь і не можу зупинитися: чому виникає зуд і чи можна дерти шкіру

Чи буває в тебе таке, що шкіра починає дуже сильно свербіти? Певно, така ситуація траплялася з кожним. Шкіра може свербіти з безлічі причин, серед яких захворювання шкіри, вірусні захворювання, недотримання гігієни тощо.

А чи можна чесати шкіру, якщо вона свербить? І що краще зробити замість розчісування? Про це розповіли більше The Washington Post.

Чи можна чесати шкіру

Коли ми починаємо чесати шкіру, то часто не можемо зупинитися, доки укус комара чи інша проблема не перетвориться на кров’яну ґулю. Розчісування рани ніби і втамовує свербіж, а ніби водночас збільшує його! Замість чесання подразненого місця спробуй погладити точку зуду пальцями або м’яким пензлем для макіяжу.

Науковці дослідили, що можна навіть не торкатися місця, яке свербить. А натомість можна гладити шкіру пальцями чи пензлем приблизно на відстані 1,8 см від точки зуду.

Це найкращий спосіб на випадки, якщо тебе вкусила комаха, ти маєш вітрянку або місця зуду не можна торкатися в будь-якому разі.

Нещодавно, у 2020 році, група науковців вирішила дізнатися, що відбувається, коли ми розчісуємо шкіру. Так їм вдалося на мишах дізнатися, що погладжування шкіри поруч зменшують відчуття зуду.

А використання пензлика для макіяжу буде найефективнішим, якщо погладжувати шкіру поруч із точкою зуду у повільному темпі. Оптимальним є проходження ділянки на шкірі приблизно 2,5 см за секунду.

Чому ми не можемо зупинитися, коли чухаємося

Біль та відчуття зуду передаються одними й тими ж нервовими волокнами. Під час алергічної реакції виділяються молекули гістаміну, які провокують бажання чесатися і активують наші нервові закінчення.

Є також інші тригери. Наприклад, бактерії чи доторки до шкіри. Є так звана теорія просторового розмаїття зуду, коли невелика група нервових волокон шкіри активується в одній ділянці, і ми сприймаємо контраст як свербіж.

Якщо нервові закінчення активуються занадто сильно, ми відчуємо біль. Ми не можемо зупинитися коли чухаємося, бо відчуття болю перекриває сверблячку. Словом, ми отримуємо полегшення, коли роздираємо укус комара, бо біль не такий неприємний, як свербіж.

Під час чесання у шкіру вивільняються запальні молекули, які знову викликають свербіж. Тож аби перестати чесатися, варто перейти на легке потирання шкіри чи погладжування. Так ти не травмуватимеш шкіру і не провокуватимеш новий зуд.

Тим, хто має хронічний зуд як симптом кропив’янки чи наслідок гемодіалізу, для полегшення зуду можна використовувати саме розтирання шкіри, а не розчісування.

