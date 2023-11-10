Почему становится холодно, когда выходишь из воды: три простых объяснения

Летом многие люди во время жары любят проводить дни на пляже или у бассейнов. Они плавают, проводят время в воде и охлаждаются. Но даже в жару, когда выходишь из воды, может стать холодно.

Поэтому люди задумываются, почему, когда выходишь из воды, становится холодно. На самом деле объяснение очень простое. Читай о возможных вариантах.

Почему становится холодно, когда выходишь из воды

Эффект испарения

Прежде всего, на то, что тебе становится холодно после купания, может влиять испарение. Вода выпаривается с поверхности кожи, особенно если воздух вокруг сухой. Во время этого процесса вода отбирает тепло из кожи, что может привести к ощущению холода.

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Теплопередача

Второй возможный вариант — это теплопередача. Вода проводит тепло лучше воздуха, поэтому когда выходишь из воды, тело теряет тепло быстрее. Именно это и вызывает чувство холода.

Естественная реакция

То, что становится холодно, когда выходишь из воды, может говорить о естественной реакции нашего организма на разницу в температуре между телом и окружающей средой. Это происходит путем сужения сосудов кожи, чтобы сберечь тепло внутреннего организма. Поэтому люди ощущают холод.

Но следует помнить, что ощущение холода после купания зависит от ряда факторов: температуры воды, температуры воздуха, влажности, индивидуальных особенностей организма и продолжительности пребывания в воде.

Из-за холода люди могут испытывать большой дискомфорт. Ночью даже может быть тяжело уснуть. Ранее мы рассказывали, как согреться ночью.

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