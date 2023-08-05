Стресс — не единственная причина! Почему может снизиться или повыситься уровень тестостерона

Как быстро бы ни развивался мир, но мужчины до сих пор порой стесняются говорить о своих проблемах, как психологических, так и физических. Поэтому иногда вопрос о гормонах вообще не возникает перед человеком, хотя и может сильно влиять на его здоровье.
В частности, одним из важнейших гормонов для мужчины является тестостерон, уровень которого под влиянием стресса начинает изменяться. Так что во время полномасштабной войны следить за ним становится тоже очень важно.
Врач уролог-андролог и кандидат медицинских наук Игорь Чернокульский изданию LIGA.Life объяснил, как понять, что уровень тестостерона изменился, когда его нужно проверять и почему не следует использовать его синтетические аналоги.
Тестостерон — это мужской половой гормон, который стимулирует развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков, а также способствует росту костей.
Тестостерон под влиянием лютеинизирующего гормона синтезируется из холестерина в яичках, а также в надпочечниках.
Конечно, уровень тестостерона может влиять стресс. Однако есть еще несколько причин.
Например, уровень этого гормона может снизиться из-за повреждения яичек, в частности речь идет о кастрации, инфекции, лучевой терапии, химиотерапии, опухоли.
Также влиять может состояние органов, участвующих и регулирующих выработку тестостерона. В частности, сниженный уровень тестостерона может свидетельствовать об опухолях, инфекциях, аутоиммунных заболеваниях гипофиза и гипоталамуса.
Еще одна из причин — это ожирение, поскольку, по словам врача, когда мужчина набирает вес, у него увеличивается уровень эстрогена, который считается женским гормоном.
Они между собой конкурируют за рецепторы. Следовательно, уровень мужского гормона снижается.
Они между собой конкурируют за рецепторы. Следовательно, уровень мужского гормона снижается.
Кроме того, снижение уровня тестостерона может свидетельствовать о болезнях печени и простаты, ведь на выработку этого гормона влияет синтезируемый в простате белок. Если этот процесс нарушается, то уровень гормона страдает.
Однако следует отметить, что в возрасте с 18 до 22 лет тело мужчины максимально производит тестостерон, а уже после этого ежегодно его уровень снижается на один процент. В период 45-55 лет количество выработки гормона значительно падает.
В этом возрасте можно наблюдать увеличение жировой массы, понижение либидо, расстройства мочеиспускания, а также ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. К тому же могут быть обострение хронических заболеваний и гиперплазия предстательной железы.
Но свидетельствовать о проблемах со здоровьем может и повышенный уровень тестостерона, ведь такое явление встречается очень редко.
В избыточном количестве гормон может встречаться либо из-за генетических особенностей, либо из-за заболеваний, как, например, аденома гипофиза, болезнь надпочечников или даже опухоли яичек.
Также рекомендуется при наличии симптомов обратиться к урологу.
Употребление синтетических аналогов тестостерона обычно приводит к аномальному уровню тестостерона. Наблюдают его в основном у спортсменов, которые вводят высокие дозы гормона, анаболические стероиды или схожие гормоны, чтобы нарастить мышечную массу.
Однако такое злоупотребление может привести к снижению количества сперматозоидов, уменьшению яичек и импотенции, увеличению простаты.
Также следствием может быть повреждение сердечной мышцы и повышение риска сердечного приступа, повышение риска образования тромбов, повышенное давление, заболевание печени, акне, задержка жидкости, отек ног, повышение аппетита, бессонница, изменение настроения. Кроме того, неконтролируемое применение тестостерона может привести к увеличению женских половых гормонов в теле мужчины.
Поэтому лучшее решение для поддержания своего здоровья просты: следить за тем, чтобы было сбалансированное питание, регулярная физическая активность и половая жизнь, качественный сон и минимизация употребления алкоголя.
Большинство мужчин не думают о собственном здоровье, пока не проявляются первые симптомы или же заболевание прогрессирует. Читай, о чем стесняются говорить мужчины и как сохранить здоровье во время войны.
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