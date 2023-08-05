Стресс — не единственная причина! Почему может снизиться или повыситься уровень тестостерона

Как быстро бы ни развивался мир, но мужчины до сих пор порой стесняются говорить о своих проблемах, как психологических, так и физических. Поэтому иногда вопрос о гормонах вообще не возникает перед человеком, хотя и может сильно влиять на его здоровье.

В частности, одним из важнейших гормонов для мужчины является тестостерон, уровень которого под влиянием стресса начинает изменяться. Так что во время полномасштабной войны следить за ним становится тоже очень важно.

Врач уролог-андролог и кандидат медицинских наук Игорь Чернокульский изданию LIGA.Life объяснил, как понять, что уровень тестостерона изменился, когда его нужно проверять и почему не следует использовать его синтетические аналоги.

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Что нужно знать о тестостероне

Тестостерон — это мужской половой гормон, который стимулирует развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков, а также способствует росту костей.

Тестостерон под влиянием лютеинизирующего гормона синтезируется из холестерина в яичках, а также в надпочечниках.

Почему уровень тестостерона может снизиться

Конечно, уровень тестостерона может влиять стресс. Однако есть еще несколько причин.

Например, уровень этого гормона может снизиться из-за повреждения яичек, в частности речь идет о кастрации, инфекции, лучевой терапии, химиотерапии, опухоли.

Также влиять может состояние органов, участвующих и регулирующих выработку тестостерона. В частности, сниженный уровень тестостерона может свидетельствовать об опухолях, инфекциях, аутоиммунных заболеваниях гипофиза и гипоталамуса.

Еще одна из причин — это ожирение, поскольку, по словам врача, когда мужчина набирает вес, у него увеличивается уровень эстрогена, который считается женским гормоном.

Они между собой конкурируют за рецепторы. Следовательно, уровень мужского гормона снижается.

Кроме того, снижение уровня тестостерона может свидетельствовать о болезнях печени и простаты, ведь на выработку этого гормона влияет синтезируемый в простате белок. Если этот процесс нарушается, то уровень гормона страдает.

Однако следует отметить, что в возрасте с 18 до 22 лет тело мужчины максимально производит тестостерон, а уже после этого ежегодно его уровень снижается на один процент. В период 45-55 лет количество выработки гормона значительно падает.

В этом возрасте можно наблюдать увеличение жировой массы, понижение либидо, расстройства мочеиспускания, а также ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. К тому же могут быть обострение хронических заболеваний и гиперплазия предстательной железы.

Почему уровень тестостерона может быть повышен

Но свидетельствовать о проблемах со здоровьем может и повышенный уровень тестостерона, ведь такое явление встречается очень редко.

В избыточном количестве гормон может встречаться либо из-за генетических особенностей, либо из-за заболеваний, как, например, аденома гипофиза, болезнь надпочечников или даже опухоли яичек.

Когда нужно проверить уровень тестостерона

проблемы с сексуальным желанием;

проблемы с эрекцией;

потеря веса;

сложности в наборе мышечной массы;

проблемы с ростом бороды.

Также рекомендуется при наличии симптомов обратиться к урологу.

Почему не стоит использовать синтетические аналоги тестостерона

Употребление синтетических аналогов тестостерона обычно приводит к аномальному уровню тестостерона. Наблюдают его в основном у спортсменов, которые вводят высокие дозы гормона, анаболические стероиды или схожие гормоны, чтобы нарастить мышечную массу.

Однако такое злоупотребление может привести к снижению количества сперматозоидов, уменьшению яичек и импотенции, увеличению простаты.

Также следствием может быть повреждение сердечной мышцы и повышение риска сердечного приступа, повышение риска образования тромбов, повышенное давление, заболевание печени, акне, задержка жидкости, отек ног, повышение аппетита, бессонница, изменение настроения. Кроме того, неконтролируемое применение тестостерона может привести к увеличению женских половых гормонов в теле мужчины.

Поэтому лучшее решение для поддержания своего здоровья просты: следить за тем, чтобы было сбалансированное питание, регулярная физическая активность и половая жизнь, качественный сон и минимизация употребления алкоголя.

Большинство мужчин не думают о собственном здоровье, пока не проявляются первые симптомы или же заболевание прогрессирует. Читай, о чем стесняются говорить мужчины и как сохранить здоровье во время войны.

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