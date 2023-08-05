Здоров'я та краса

Стрес — не єдина причина! Чому може знизитись чи підвищитись рівень тестостерону

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Серпня 2023, 09:00
тестостерон
Фото: Unsplash

Більше новин
Російський танкер SIG пошкоджено у Керчинській затоці: що відомо
Феєрверк було видно здалеку! Морський дрон пошкодив російський танкер SIG, який возив паливо окупантам
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Режим харчування при заняттях спортом: що та коли треба їсти
Спорт та харчування: що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань
Дизайн кухні
Мінімалізм, джапанді чи типовий лофт? Кілька ідей для дизайну твоєї кухні
Дивитись більше

Матеріали по темі

панкреатит
Коли біль — лише один з тривожних дзвіночків. Що таке панкреатит, його симптоми та як лікувати
В якій позі найкорисніше спати — як пози для сну впливають на здоров’я
А як спиш ти? Переваги та недоліки різних поз для сну та їхній вплив на здоров’я
Лікування зубів
Карієс, пульпіт, періодонтит — розповідаємо, як зняти зубний біль в домашніх умовах
Судоми в ногах
Затерпла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

Відео
Карта бойових дій в Україні

Ворог приховує свої втрати у крематорії Мелітополя: карта бойових дій в Україні 5 серпня в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Боротьба за Мелітопольський та Бердянський напрямки триває: карта бойових дій в Україні 4 серпня в режимі онлайн
0:03:04
Запорізькі волонтери
“Страшно, але що робити?..” Запорізькі волонтери рятують тварин, яких залишили господарі
0:02:55
Табір для незрячих
“Я відчув, як очі згасли…” Як незрячі внаслідок війни люди вчаться адаптуватися до побуту та жити
0:04:37
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі
Наче тисячі ос жалять без перестанку! Історія військового про фантомні болі та лікування
0:12:49
тактична медицина
Це фатально! Тата Кеплер про неякісні турнікети та інші проблеми тактичної медицини на передовій
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду з колодязів доведеться платити? Розповідаємо про Єдиний реєстр свердловин та як це працює
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатні спроби ворога відновити положення: карта бойових дій в Україні 3 серпня в режимі онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Зараз або ти, або тебе… Прикордонники з Волині відверто розповіли про перші дні на передовій
0:06:02
Дрони в Україні
Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Режим харчування при заняттях спортом: що та коли треба їсти
Читати далі
Спорт та харчування: що та коли їсти, щоб покращити ефект від тренувань

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь