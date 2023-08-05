Стрес — не єдина причина! Чому може знизитись чи підвищитись рівень тестостерону

Як швидко б не розвивався світ, але чоловіки й досі часом соромляться говорити про свої проблеми, як психологічні, так і фізичні. Тому іноді питання про гормони взагалі не постає перед людиною, хоча й може сильно впливати на її здоров’я.

Зокрема одним з найважливіших гормонів для чоловіка є тестостерон, рівень якого під впливом стресу починає змінюватись. Тож під час повномасштабної війни слідкувати за ним стає теж досить важливо.

Лікар уролог-андролог та кандидат медичних наук Ігор Чорнокульський виданню LIGA.Life пояснив, як зрозуміти, що рівень тестостерону змінився, коли його варто перевіряти та чому не варто вживати його синтетичні аналоги.

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Що варто знати про тестостерон

Тестостерон — це чоловічий статевий гормон, який стимулює розвиток чоловічих статевих органів та вторинних статевих ознак, а також сприяє росту кісток.

Тестостерон під впливом лютеїнізуючого гормону синтезується з холестерину у яєчках, а також у надниркових залозах.

Чому рівень тестостерону може знизитись

Звісно, на рівень тестостерону може впливати стрес. Однак існує ще кілька причин.

Наприклад, рівень цього гормону може знизитись через пошкодження яєчок, зокрема йдеться про кастрацію, інфекцію, променеву терапію, хімієтерапію, пухлини.

Також впливати може стан органів, які беруть участь та регулюють вироблення тестостерону. Зокрема знижений рівень тестостерону може свідчити про пухлини, інфекції, аутоімунні захворювання гіпофіза та гіпоталамуса.

Ще одна з причин — це ожиріння, оскільки, за словами лікаря, коли чоловік набирає вагу, у нього збільшується рівень естрогену, що вважається жіночим гормоном.

Вони між собою конкурують за рецептори. Відтак рівень чоловічого гормону знижується.

Крім того, зниження рівня тестостерону може свідчити про хвороби печінки та простати, адже на вироблення цього гормону впливає білок, що синтезується в простаті. Якщо цей процес порушується, то рівень гормону страждає.

Однак варто також зазначити, що у віці з 18 до 22 років тіло чоловіка максимально виробляє тестостерон, а вже після цього щороку його рівень знижується на один відсоток. У період 45-55 років кількість вироблення гормону значно знижується.

У цьому віці можна спостерігати збільшення жирової маси, зниження лібідо, розлади сечовипускання, а також погіршення роботи серцево-судинної системи. До того ж можуть бути й загострення хронічних захворювань та гіперплазія передміхурової залози.

Чому рівень тестостерону може бути підвищеним

Та свідчити про проблеми зі здоров’ям може й підвищений рівень тестостерону, адже таке явище зустрічається вкрай рідко.

У надмірній кількості гормон може зустрічатись або через генетичні особливості, або ж через захворювання, як, наприклад, аденома гіпофіза, хвороба наднирників чи навіть пухлини яєчок.

Коли потрібно перевірити рівень тестостерону

проблеми з сексуальним бажанням;

проблеми з ерекцією;

втрата ваги;

складнощі у наборі м’язової маси;

проблеми з ростом бороди.

Також рекомендовано за наявністю симптомів звернутись до уролога.

Чому не варто вживати синтетичні аналоги тестостерону

Вживання синтетичних аналогів тестостерону зазвичай призводить до аномального рівня тестостерону. Спостерігають його здебільшого у спортсменів, які вводять собі високі дози гормону або ж анаболічні стероїди чи споріднені гормони, щоб наростити м’язову масу.

Однак таке зловживання може призвести до зниження кількості сперматозоїдів, зменшення яєчок та імпотенції, збільшення простати.

Також наслідком може бути пошкодження серцевого м’яза та підвищення ризику серцевого нападу, підвищення ризику утворення тромбів, підвищений тиск, захворювання печінки, акне, затримка рідини, набряк ніг, підвищення апетиту, безсоння, зміна настрою. Крім того, неконтрольоване застосування тестостерону може зрештою призвести до збільшення жіночих статевих гормонів у тілі чоловіка.

Тож найкраще рішення для підтримки свого здоров’я прості: слідкувати за тим, щоб було збалансоване харчування, регулярна фізична активність та статеве життя, якісний сон та мінімізація вживання алкоголю.

Більшість чоловіків не думають про власне здоров’я, поки не проявляються перші симптоми або ж захворювання прогресує. Читай, про що соромляться говорити чоловіки та як зберегти здоров’я під час війни.

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