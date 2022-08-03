Больше вреда, чем удовольствия: диетолог объясняет, почему не стоит употреблять жареную пищу

Все взрослые люди знают простые истины: необходимо пить нужное количество воды ежедневно, добавлять в рацион зелень, овощи, фрукты. А вот есть жареную пищу примерно так же вредно, как и не ходить в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Однако если большинство вещей из списка понятны и можно принять, то от жареного довольно сложно отказаться. Выглядят такие блюда довольно вкусно и привычно, а причины для их устранения так непонятны.

Поэтому диетолог Светлана Фус объяснила, почему жареное есть так вредно и как сделать этот процесс приготовления более безопасным для здоровья.

Жарение увеличивает калорийность блюда

Обычно мы привыкли жарить пищу как на растительном масле, так и на животном жире. Однако этот выбор отнюдь не меняет одного показателя – блюдо становится гораздо жирнее, чем, например, отварное.

Конечно, жиры должны быть в пище. Однако не в избытке, как это происходит именно с жареными блюдами.

После того как продукты проходят термическую обработку в растопленном масле, калорийность их значительно увеличивается, а баланс жиров, белков и углеводов катастрофически нарушается. Поэтому простейшим решением такой проблемы может стать просто изменение вида термической обработки.

Обугливание продуктов не дает питательной ценности

Хрустящая корочка, которую мы так сильно любим, к сожалению, не приносит нашему организму нужной питательной ценности. И чем больше ее слой, тем меньше белка удастся усвоить, так что от такой вкусности больше вреда, чем наслаждения.

Страшные канцерогены придут не во снах, а в реальности

Слово канцерогены иногда может казаться специально придуманным взрослыми, чтобы пугать малышей. Однако это абсолютно реальные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке. Однако пугают они не только своим названием, но и могут принести настоящий вред организму.

Дело в том, что у каждого масла или жира есть своя точка дымения. То есть, это та температура, при которой вещество начинает кипеть и появляется дым. Именно в этот момент и появляются печально известные канцерогены.

Как только такое случается на твоей сковородке, то лучше избавиться от масла, которое находилось в ней, потому что оно стало действительно ядовитым.

Как сделать процесс жарки менее вредным для здоровья

Если ты все же не можешь отказаться от жареной пищи, то следует сделать этот процесс максимально безопасным, насколько это возможно.

Самое простое, что можно сделать в таком случае, это следить, чтобы масло не начало дымить. Это позволит как минимум избавиться от одного из наиболее опасных последствий жарки – возникновения канцерогенов.

Кроме того, некоторые профессиональные повара пытаются выкладывать некоторые жареные продукты на бумажные полотенца. Конечно, можно попробовать таким образом избавиться от избытка жира, но пока профи еще не раскрыли свой секрет, чтобы после такой манипуляции пища не прилипала к бумаге.

Однако не только способ приготовления пищи может навредить твоему кишечнику. Читай, как стресс вредит пищеварению и можно ли побороть неприятные последствия.

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