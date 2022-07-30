Спешишь — желудку мешаешь: как стресс вредит пищеварению и можно ли побороть неприятные последствия

Пропускаешь завтрак, на обед что-то времени нет, а к ужину уже нет сил. Выходит, что если и удается что-то поесть, то делаешь это торопливо. Может показаться, что это исключение, но оказывается, что такое поведение может стать правилом.

И все это сопровождается еще и перегрузкой, тревожностью и, конечно, стрессом. Именно последний компонент играет ключевую роль не только в хронических проблемах в планировании или режиме сна, но и нарушает процесс пищеварения.

Однако нутрициолог Анастасия Голобородько уверяет, что не стоит сразу пугаться еще больше, поскольку исправить такое положение вещей достаточно просто. А избавиться от проблем с пищеварением помогут всего несколько шагов.

Первые признаки, указывающие на проблемы с пищеварением

вздутие

закреп

диарея

стул чаще, чем пять раз в день

Как можно оперативно улучшить состояние пищеварения

В первую очередь необходимо убрать из рациона продукты воспалительной группы. В нее входят сахар, газированные сладкие или молочные напитки, алкоголь и избыточное количество кофе.

Шлифованная и рафинированная каша, жареная пища и копчение также могут вызвать воспалительную реакцию. Кроме того, не стоит забывать о продуктах, на которые имеешь индивидуальную реакцию.

Следующий необходимый шаг будет касаться нормализации меню. Его необходимо просмотреть и создать новое, основываясь на гарвардской тарелке питания или тарелке здорового питания от Минздрава.

И напоследок чрезвычайно важно хотя бы создать иллюзию расслабленного приема пищи. В то время, когда ешь, важно медленно дышать, чтобы дать время организму осознать, что его покормили.

Однако, если симптомы не исчезают достаточно долго или даже ухудшаются, необходимо обратиться к своему семейному врачу или гастроэнтерологу.

Кроме того, часто, чтобы преодолеть стресс, мы начинаем есть больше сладкого. Читай, почему это плохой антистресс и как слезть с сахарной иглы.

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