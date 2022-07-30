Здоровье и красота

Спешишь — желудку мешаешь: как стресс вредит пищеварению и можно ли побороть неприятные последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 июля 2022, 11:00
Як стрес шкодить травленню та чи можна побороти неприємні наслідки
Фото: Unsplash

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