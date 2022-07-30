Поспішаєш — шлунку заважаєш: як стрес шкодить травленню та чи можна побороти неприємні наслідки

Пропускаєш сніданок, на обід щось часу немає, а на вечерю не вистачає сил. Виходить, що якщо і вдається щось поїсти, то робиш це похапцем. Може здатись, що це лише виняток, але виявляється, що така поведінка може стати правилом.

І все це супроводжується ще й перенавантаженням, тривожністю і, звісно, стресом. Саме останній з компонентів грає ключову роль не лише у хронічних проблемах у плануванні чи режимі сну, але й порушує процес травлення.

Однак нутриціологиня Анастасія Голобородько запевняє, що не варто одразу лякатись ще більше, оскільки виправити такий стан речей досить просто. А позбутись проблем з травленням допоможуть всього кілька кроків.

Перші ознаки, які вказують на проблеми з травленням

здуття

закреп

діарея

випорожнення понад п’ять разів на день

Як можна оперативно покращити стан свого травлення

Насамперед необхідно прибрати з раціону продукти запальної групи. До неї входять цукор, газовані солодкі чи молочні напої, алкоголь та надмірна кількість кави.

Шліфована та рафінована каші, смажена їжа та копчення також можуть викликати запальну реакцію. Крім того, не варто забувати про продукти, на які ти маєш індивідуальну реакцію.

Наступний необхідний крок стосуватиметься нормалізації меню. Його необхідно переглянути та створити нове, ґрунтуючись на гарвардській тарілці харчування або тарілці здорового харчування від МОЗ.

І наостанок надзвичайно важливо хоча б створити ілюзію розслабленого прийняття їжі. У той час, коли їси, важливо повільно дихати, щоб дати час організму усвідомити, що його погодували.

Однак, якщо симптоми не зникають досить довгий час, або навіть погіршуються, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря чи гастроентеролога.

Крім того, часто для того, щоб подолати стрес, ми починаємо їсти більше солодкого. Читай, чому це поганий антистрес і як злізти з цукрової голки.

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