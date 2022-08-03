Більше шкоди, ніж насолоди: дієтологиня пояснює, чому не варто споживати смажену їжу

Усі дорослі люди знають прості істини: потрібно пити потрібну кількість води щодня. А ось їсти смажену їжу приблизно так само шкідливо, як і не ходити до бомбосховища під час повітряної тривоги.

Однак якщо більшість речей зі списку зрозуміла, то ось від смаженого досить складно відмовитись. Виглядають такі страви досить смачно та звично, а причини для їх усунення такі незрозумілі.

Тому дієтологиня Світлана Фус пояснила, чому їсти смажене так шкідливо та як зробити цей процес приготування більш безпечним для здоров’я.

Смаження збільшує калорійність страви

Зазвичай ми звикли смажити їжу як на рослинній олії, так і на тваринному жирі. Однак цей вибір аж ніяк не змінює одного показника – страва стає значно жирнішою, ніж, наприклад, варена.

Звісно, жири, мають бути в їжі. Проте не в надлишку, як це трапляється саме зі смаженими стравами.

Після того, як продукти проходять термічну обробку в розтопленому маслі, їх калорійність значно збільшується, а баланс жирів, білків та вуглеводів катастрофічно порушується. Тому найпростішим розв’язанням такої проблеми може стати просто зміна виду термічної обробки.

Обвуглювання продуктів не дає поживної цінності

Хрустка скоринка, яку ми так сильно полюбляємо, на жаль, не приносить нашому організму потрібної поживної цінності. І чим більший її шар, тим менше білка вдасться засвоїти, тож від такої смакоти більше шкоди, ніж насолоди.

Страшні канцерогени прийдуть не в снах, а в реальності

Слово канцерогени часом може здаватись таким, що вигадали дорослі, щоб лякати малечу. Однак це абсолютно реальні речовини, які можуть утворюватись з жиру при смаженні. Однак лякають вони не лише своєю назвою, але й можуть принести справжню шкоду організму.

Річ у тому, що у кожної чи то олії, чи то жиру є своя точка диміння. Тобто це та температура, за якої речовина починає кипіти та з’являється дим. Саме у цей момент і з’являються сумнозвісні канцерогени.

Як тільки таке трапляється на твоїй сковорідці, то ліпше позбутися олії, яка перебувала у ній, тому що вона стала насправді отруйною.

Як зробити процес смаження менш шкідливим для здоров’я

Якщо ти все ж таки не можеш відмовитись від смаженої їжі, то варто зробити цей процес максимально безпечним, наскільки це можливо.

Найпростіше, що можна зробити у такому випадку: слідкувати, щоб олія не почала диміти. Це дозволить як мінімум позбутись одного з найбільш небезпечних наслідків смаження – виникнення канцерогенів.

Крім того, деякі професійні кухарі намагаються викладати деякі смажені продукти на паперові рушники. Звісно, можна спробувати таким чином позбутись ще й надлишку жиру, але поки профі ще не розкрили свій секрет, щоб після такої маніпуляції їжа не прилипала до паперу.

Однак не лише спосіб приготування їжі може нашкодити твоєму кишківнику. Читай, як стрес шкодить травленню та чи можна побороти неприємні наслідки.

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