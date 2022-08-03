Здоров'я та краса

Більше шкоди, ніж насолоди: дієтологиня пояснює, чому не варто споживати смажену їжу

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Серпня 2022, 16:00
Чому не варто споживати смажену їжу
Фото: Pexels, Unsplash

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