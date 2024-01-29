Типичная ошибка, которая провоцирует грибок: что не стоит делать после горячего душа

Простые правила гигиены могут уберечь тебя от такого заболевания как грибок стоп и ногтей на ногах. Чаще это заболевание может появляться у людей в холодное время года, ведь они совершают ошибки после приема душа.

Врач Махам Хан рассказал для Express, какие ошибки допускают люди после душа в холодную пору года и как предотвратить образование грибка.

Ошибки после горячего душа

Большинство людей в холодное время могут принимать горячий душ, чтобы согреться. После этого быстро покидают ванную и тепло одеваются. Но это может привести к развитию грибка.

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Особенно опасно сразу после душа надевать носки. Ноги остаются влажными, поэтому носки задерживают влагу на коже.

А грибковые инфекции хорошо развиваются в теплой и влажной среде, после горячего душа ею становятся носки.

Также они ограничивают поток воздуха в районе ног, поэтому влага задерживается на коже гораздо дольше.

Так что после душа нужно определенное время побыть без носков, чтобы ноги успели стать сухими. Не забывай также использовать отдельные чистые сухие полотенца для ног и других частей тела.

Если ты чувствуешь такие симптомы, следует обратиться к врачу, возможно, у тебя проявляется грибок:

постоянный зуд (в основном между пальцами ног);

покраснение и воспаление;

шелушение кожи на ногах;

волдыри — они могут болеть, зудеть и наполняться прозрачной жидкостью;

кожа сохнет и трескается;

неприятный запах;

утолщенные ногти, которые меняют свой цвет.

Существуют разные виды грибковых инфекций. Ранее мы рассказывали про грибок стопы Tinea pedis.

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