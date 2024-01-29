Здоров'я та краса

Типова помилка, яка провокує грибок: що не варто робити після гарячого душу

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Січня 2024, 20:34
Чому з’являється грибок на ногах після душу: пояснення лікаря
Фото: Pexels

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