Типова помилка, яка провокує грибок: що не варто робити після гарячого душу

Прості правила гігієни можуть вберегти тебе від такого захворювання як грибок стоп та нігтів на ногах. Найчастіше це захворювання може з’являтися у людей у холодну пору, адже вони роблять помилки після приймання душу.

Лікар Махам Хан розповів для Express, яких помилок припускаються люди після душу у холодну пору року та як запобігти утворенню грибка.

Помилки після гарячого душу

Більшість людей у холодну пору можуть приймати гарячий душ, щоб зігрітися. Після цього швидко покидають ванну кімнату та тепло вдягаються. Але це може призвести до розвитку грибка.

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Особливо небезпечно відразу після душу вдягати шкарпетки. Ноги залишаються ще вологими, тому шкарпетки затримують вологу на шкірі.

А грибкові інфекції добре розвиваються у теплому та вологому середовищі, після гарячого душу ним стають шкарпетки.

Також вони обмежують потік повітря навколо ніг, тому волога затримується на шкірі набагато довше.

Тож після душу треба певний час побути без шкарпеток, щоб ноги встигли стати сухими. Не забувай також використовувати окремі чисті сухі рушники для ніг та інших частин тіла.

Якщо ти відчуваєш такі симптоми, варто звернутися до лікаря, можливо, це прояви грибку:

постійний свербіж (здебільшого між пальцями ніг);

почервоніння та запалення;

лущення шкіри на ногах;

пухирі — вони можуть боліти, свербіти та наповнюватися прозорою рідиною;

шкіра сохне і тріскається;

неприємний запах;

потовщені нігті, які змінюють колір.

Існують різні види грибкових інфекцій. Раніше ми розповідали про грибок стопи Tinea pedis.

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