Здоровье и красота

Простые шаги для точных результатов: что нельзя делать перед сдачей крови

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 мая 2023, 14:00
Підготовка до здачі аналізів
Фото: Unsplash

Больше новостей
Купянск
Снаряд застрял между этажами! Россияне прицельно бьют по больницам и высоткам Купянска
календар стрижок на травень 2023
Провести последний месяц весны красиво! Лунный календарь стрижек на май 2023
Воздушная тревога
Разработал Израиль для Украины: что известно о новой системе уведомлений о воздушной тревоге
Огірки
Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать
Смотреть больше

Материалы по теме

Депресія 2023
Как понять, что у тебя депрессия: психолог объяснила, как действовать и куда обращаться
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Ударились головой? Инструкции от Минздрава, как распознать сотрясение мозга и как лечиться
Що робити, якщо вкусила бджола
Что делать, если укусила пчела: пять советов для первой помощи
Наскучило їсти звичайні каші Приготуй оладки з манної крупи
Наскучило есть обычные каши? Приготовь оладьи из манной крупы

Видео
Купянск

Снаряд застрял между этажами! Россияне прицельно бьют по больницам и высоткам Купянска
0:19:59
Владимир Зеленский
“Все мы хотим здесь видеть другого Владимира”: главные тезисы из выступления Зеленского в Гааге
0:02:59
оріхів
Детей не осталось, а местные паникуют: оккупанты испепеляют Орехов
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — ученая о постройке Запорожской АЭС
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Карта бойових дій в Україні
Новые инструкции пропагандистов и старые тактики оккупантов: карта боевых действий в Украине 4 мая в режиме онлайн
0:06:44
Києво-Печерська Лавра
Законные владельцы или нежелательные гости? Почему УПЦ МП до сих пор в Лавре и что происходит
0:15:37
Подоляк розповів, що відбувається в Росії та як горить Крим
Небесное наказание для россиян: что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России
Війна
Количество жертв во время Второй мировой войны: сколько людей потеряла Украина в 1939–1945 годах
0:02:10
обстріл Запоріжжя 3 травня
От гибели людей отделяли считанные метры! Последствия ночной атаки оккупантов по Запорожью
Больше видео
Кавуни і дині
Читать дальше
Когда сажать арбузы и дыни: даты для посадки бахчевых культур в 2023 году
Как отстирать шоколад с одежды: советы на заметку
Читать дальше
Рано или поздно все сладкоежки с этим сталкиваются! Как убрать пятно от шоколада

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь