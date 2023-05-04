Простые шаги для точных результатов: что нельзя делать перед сдачей крови

Прошлые годы, пандемия и полномасштабная война дали понять украинцам не только свою самоидентичность, но и важность заботиться о своем здоровье. Хотя вопросы заботы о себе всегда были и будут актуальны, а в нем помогут как обычный чек-ап организма у семейного врача, так и один из базовых тестов — сдача крови на лабораторные анализы.

Несмотря на такой, казалось бы, простой механизм проверки здоровья, некоторым сейчас все равно сложно понять, почему иногда результаты могут быть неточными. Причина проста — несоблюдение обычных правил. Так что нельзя делать перед сдачей крови?

Прежде всего, нужно понимать, что человек, который сдавал анализы, мог не выдержать нужный период голода перед проведением лабораторного исследования. Кровь сдают в период с 8 до 11 утра не просто так, а чтобы выдержать не менее восьми часов голода и сделать этот процесс максимально комфортным для человека.

Также некоторые часто спешат, когда сдают кровь, хотя перед проведением лабораторного исследования рекомендуют посидеть в приемной в спокойном состоянии от десяти до 20 минут. О других ошибках и правилах рассказываем ниже.

Что нельзя делать перед сдачей крови

В сутки до сдачи крови не рекомендуется употреблять алкоголь. Также необходимо посоветоваться со своим семейным врачом, можно ли на день прекратить прием лекарств перед сдачей крови. Лучше воздержаться от приема обезболивающих за сутки до сдачи крови. Не следует есть жареную и жирную пищу за день до сдачи крови на анализы. Накануне и в день сдачи крови лучше пить только воду и избегать напитков с высоким содержанием кофеина. Как минимум за час до проведения лабораторного исследования не рекомендуется курить сигареты. Накануне сдачи крови также следует избегать физических и эмоциональных стрессов. Физиологические процедуры также лучше отложить на период после проведения исследования.

Что можно делать перед сдачей крови

Прежде всего, нужно не голодать. Ведь исключение из меню жирной и жареной пищи не обязывает человека совсем ничего не есть. За день до сдачи крови следует есть легкую пищу, можно даже обратиться к диетическому меню, которое используют люди с болезнями желудка. Бульоны, отварное белое мясо и другие блюда, которые можно встретить в столовой школы — всегда приветствуются.

Также хорошей идеей будет просто выспаться. Да, с постоянными вражескими атаками, сигналами воздушной тревоги и звуками работы украинской ПВО это бывает не так просто. Однако всегда следует попытаться сделать даже такие факторы незначительными и подготовиться к сдаче крови.

Кроме того, чтобы не было проблем с поиском вены для сдачи крови, накануне анализов можно попытаться отслеживать уровень употребления воды. Необходимо пить жидкость в пределах нормы, но и не следует впадать в крайности. Даже детям до пяти лет рекомендовано непосредственно за полчаса до исследования пить кипяченую воду — порциями до 200 миллилитров.

Но не только перед сдачей крови на анализ нужно соблюдать определенные правила, но и перед донорством, о котором существует множество мифов. До сих пор об этом процессе несколько неудобных вопросов? Мы поставили их за тебя. Читай, действительно ли бывает универсальная группа крови и влияют ли донации крови на омоложение организма.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!