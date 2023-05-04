Здоров'я та краса

Прості кроки для точних результатів: що не можна робити перед здачею крові

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Травня 2023, 14:00
Підготовка до здачі аналізів
Фото: Unsplash

Більше новин
Повітряна тривога
Розробив Ізраїль для України: що відомо про нову систему сповіщень повітряної тривоги
Огірки
Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити
ядерний вибух
Усе, що ми б не хотіли, але маємо знати про ядерний вибух — як день може настати посеред ночі
Кавуни і дині
Коли садити кавуни та дині: дати для посадки баштанних культур у 2023 році
Дивитись більше

Матеріали по темі

Депресія 2023
Як зрозуміти, що в тебе депресія: психолог пояснила, як діяти і куди звертатися
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Забилися головою? Інструкції від МОЗ, як відрізнити струс мозку та лікуватися
Що робити, якщо вкусила бджола
Що робити, якщо вкусила бджола: п’ять порад для першої допомоги
Наскучило їсти звичайні каші Приготуй оладки з манної крупи
Набридло їсти звичайні каші? Приготуй оладки з манної крупи

Відео
0:19:59
Володимир Зеленський

“Всі ми хочемо тут бачити іншого Володимира”: основне з виступу Зеленського в Гаазі
0:02:59
оріхів
Дітей не лишилося, а місцеві панікують: окупанти спопеляють Оріхів на Запоріжжі
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні
Нові інструкції пропагандистів та старі тактики окупантів: карта бойових дій в Україні 4 травня в режимі онлайн
0:06:44
Києво-Печерська Лавра
Законні власники чи небажані гості? Чому УПЦ МП досі в Лаврі та що відбувається
0:15:37
Подоляк розповів, що відбувається в Росії та як горить Крим
Небесна кара для росіян: що криється за “бавовною” в окупованому Криму та нещасними випадками в Росії
Війна
Кількість жертв під час Другої світової війни: скільки людей втратила Україна в 1939–1945 роках
0:02:10
обстріл Запоріжжя 3 травня
Від загибелі людей відділяли лічені метри! Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
Більше відео
Кавуни і дині
Читати далі
Коли садити кавуни та дині: дати для посадки баштанних культур у 2023 році
Как отстирать шоколад с одежды: советы на заметку
Читати далі
Рано чи пізно всі ласуни з цим стикаються! Як прибрати пляму від шоколаду

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь