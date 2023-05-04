Прості кроки для точних результатів: що не можна робити перед здачею крові

Минулі роки, пандемія та повномасштабна війна дали зрозуміти українцям не лише свою самоідентичність, але й важливість піклуватись про своє здоров’я. Хоча питання турботи про себе завжди було та буде актуальним, а в ньому допоможуть як звичайний чек-ап організму у сімейного лікаря, так і один з базових тестів — здача крові на лабораторні аналізи.

Попри такий, здавалося б, простий механізм перевірки здоров’я, декому зараз все одно складно зрозуміти, чому іноді результати можуть бути неточними. Причина ж проста — недотримання звичайних правил. Тож що не можна робити перед здачею крові?

Насамперед потрібно розуміти, що людина, яка здавала аналізи, могла не витримати потрібний період голоду перед проведенням лабораторного дослідження. Кров здають у період з 8 до 11 ранку не просто так, а щоб витримати не менше восьми годин голоду та зробити цей процес максимально комфортним для людини.

Також дехто часто поспішає, коли здає кров, хоча перед проведенням лабораторного дослідження рекомендують посидіти у приймальні у спокійному стані від десяти до 20 хвилин. Про інші помилки та правила розповідаємо нижче.

Що не можна робити перед здачею крові

За добу до здачі крові не рекомендується вживати алкоголь. Також необхідно порадитись зі своїм сімейним лікарем, чи можна на день припинити прийом ліків до здачі крові. Краще утриматись від прийому знеболювальних за добу до здачі крові. Не варто їсти смажену та жирну їжу за день до здачі крові на аналізи. Напередодні та в день здачі крові ліпше пити тільки воду та уникати напоїв з високим вмістом кофеїну. Як мінімум за годину до проведення лабораторного дослідження не рекомендовано палити цигарки. Напередодні здачі крові також варто уникати фізичних та емоційних стресів. Фізіологічні процедури теж ліпше відкласти на період після проведення дослідження.

Що можна робити перед здачею крові

Насамперед потрібно не голодувати. Адже виключення з меню жирної та смаженої їжі не зобов’язує людину зовсім нічого не їсти. За день до здачі крові варто їсти легку їжу, можна навіть звернутись до дієтичних меню, які використовують люди з хворобами шлунку. Бульйони, відварне біле м’ясо та інші страви, які можна було б зустріти у столовій школи — завжди вітаються.

Також гарною ідеєю буде просто виспатись. Так, з постійними ворожими атаками, сигналами повітряної тривоги та звуками роботи української ППО це буває не так просто. Однак завжди варто спробувати зробити навіть такі чинники незначними та підготуватись до здачі крові.

Крім того, аби не було проблем з пошуком вени для здачі крові, напередодні аналізів можна спробувати слідкувати за рівнем вживання води. Необхідно пити рідину у межах норми, але й не варто впадати у крайнощі. Навіть дітям до п’яти років рекомендовано безпосередньо за півгодини до дослідження пити кип’ячену воду — порціями до 200 мілілітрів.

Та не лише перед здачею крові на аналіз потрібно дотримуватись певних правил, але й перед донорством, про яке існує безліч міфів. Досі маєш про цей процес кілька незручних питань? Ми їх поставили за тебе. Читай, чи справді буває універсальна група крові та чи впливають донації крові на омолодження організму.

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